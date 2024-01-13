На границе с Румынией заблокировано движение грузовиков — в чем причина
Через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", движение грузовиков заблокировано. Произошло это сегодня, 13 января из-за протестов румынских фермеров.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Что известно о ситуации на границе с Румынией 13 января
"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", — отметили в сообщении.
Пограничники добавили, что пока нет большой очереди из грузовиков в направлении Украины. На выезд из нашего государства в Є-черзі зарегистрировано 825 автомобилей.
"Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме", — отметили в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что польские перевозчики собирались снова заблокировать пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протест устраивают именно перевозчики, а не фермеры или другие профессиональные группы.
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