Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow На границе с Румынией заблокировано движение грузовиков — в чем причина arrow

На границе с Румынией заблокировано движение грузовиков — в чем причина

13 января 2024 17:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На границе с Румынией заблокировано движение грузовиков — в чем причина
Очереди из автомобилей на границе. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", движение грузовиков заблокировано. Произошло это сегодня, 13 января из-за протестов румынских фермеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

Что известно о ситуации на границе с Румынией 13 января

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", — отметили в сообщении.

Пограничники добавили, что пока нет большой очереди из грузовиков в направлении Украины. На выезд из нашего государства в Є-черзі зарегистрировано 825 автомобилей.

"Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме", — отметили в сообщении.

ситуация на границе с Румынией 13 января
Скриншот сообщения из Telegram ГПСУ

Напомним, ранее мы писали, что польские перевозчики собирались снова заблокировать пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протест устраивают именно перевозчики, а не фермеры или другие профессиональные группы.

граница
Румыния
протесты
пограничники
грузовики
фермеры
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме