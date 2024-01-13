На границе с Румынией заблокировано движение грузовиков — в чем причина

Очереди из автомобилей на границе. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", движение грузовиков заблокировано. Произошло это сегодня, 13 января из-за протестов румынских фермеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

Что известно о ситуации на границе с Румынией 13 января

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", — отметили в сообщении.

Пограничники добавили, что пока нет большой очереди из грузовиков в направлении Украины. На выезд из нашего государства в Є-черзі зарегистрировано 825 автомобилей.

"Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram ГПСУ

Напомним, ранее мы писали, что польские перевозчики собирались снова заблокировать пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протест устраивают именно перевозчики, а не фермеры или другие профессиональные группы.