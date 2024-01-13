На кордоні з Румунією припинено блокування руху вантажівок, — ДПСУ

Черги з авто на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

На території Румунії припинено блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет". Як відомо, сьогодні рух було заблоковано через протести румунських фермерів на кордоні.

Про це повідомили в ДПСУ.

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Зазначається, що наразі пропуск вантажного та легкового транспорту відновлено.

Також за встановленим порядком пропускають пасажирські автобуси та пішоходів.

"Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено. Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком. Щасливої дороги!" — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Нагадаємо, через румунський пункт пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського "Порубне", рух вантажівок було заблоковано. Сталося це сьогодні, 13 січня, через протести румунських фермерів.