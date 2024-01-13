Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow На кордоні з Румунією припинено блокування руху вантажівок, — ДПСУ arrow

На кордоні з Румунією припинено блокування руху вантажівок, — ДПСУ

13 січня 2024 22:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На кордоні з Румунією припинено блокування руху вантажівок, — ДПСУ
Черги з авто на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На території Румунії припинено блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет". Як відомо, сьогодні рух було заблоковано через протести румунських фермерів на кордоні.

Про це повідомили в ДПСУ.

Читайте також:

Яка ситуація на кордоні з Румунією зараз

Зазначається, що наразі пропуск вантажного та легкового транспорту відновлено.

Також за встановленим порядком пропускають пасажирські автобуси та пішоходів.

"Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено. Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком. Щасливої дороги!" — зазначили у повідомленні. 

ситуація на кордоні з Румунією 13 січня
Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Нагадаємо, через румунський пункт пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського "Порубне", рух вантажівок було заблоковано. Сталося це сьогодні, 13 січня, через протести румунських фермерів. 

кордон
Румунія
протести
прикордонники
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі