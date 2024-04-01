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На границе разоблачили двух уклонистов с поддельными документами, — ГПСУ

1 апреля 2024 19:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На границе разоблачили двух уклонистов с поддельными документами, — ГПСУ
Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники Чопского отряда разоблачили двух уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу. Мужчины предоставили на паспортный контроль фальшивые документы.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в понедельник, 1 апреля.

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Пытались выехать по поддельным документам

Так, один из мужчин направлялся в Словакию вместе с десятилетней дочерью через пункт пропуска "Ужгород". Он утверждал, что самостоятельно воспитывает ребенка и вместе с паспортом предоставил инспектору решение суда об определении места жительства малолетнего ребенка вместе с отцом и отнятии его у матери.

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Поддельные документы. Фото: ГПСУ

Однако в ходе проверки возникли сомнения в действительности решения. Как оказалось, документы не выдавались законным способом, а были приобретены за деньги. Также было установлено, что этот ребенок недавно неоднократно пересекал границу вместе с матерью.

Другого уклониста пограничники разоблачили на пункте пропуска "Тиса" — он предоставил на контроль пакет документов об опекунстве над его недееспособной матерью.

Однако в реестрах по номеру дела и производства были указаны совсем другие лица.

"Обоим мужчинам отказали в пропуске через государственную границу. Вместо этого им пришлось выехать из пунктов пропуска в сопровождении следственно-оперативной группы Нацполиции", — говорится в сообщении.

Известно, что в действиях мужчин определили уголовное правонарушение по подлогу документов.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы. Они планировали переплести реку и добраться до Венгрии.

Также мы писали, что пограничники ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Так, задержаны трое нарушителей, которые планировали попасть в Венгрию.

граница
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