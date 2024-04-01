На кордоні викрили двох ухилянтів з підробленими документами, — ДПСУ

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону викрили двох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Чоловіки надали на паспортний контроль фальшиві документи.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ в понеділок, 1 квітня.

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Намагалися виїхати за підробними документами

Так, один із чоловіків прямував до Словаччини разом десятирічною донькою через пункт пропуску "Ужгород". Він стверджував, що самостійно виховує дитину і разом з паспортом надав інспекторові рішення суду про визначення місця проживання малолітньої дитини разом з батьком та відібрання її у матері.

Підробні документи. Фото: ДПСУ

Однак під час перевірки виникли сумніви щодо дійсності рішення. Як виявилося, що документи не видавалися у законний спосіб, а були придбані за гроші. Також було встановлено, що ця дитина нещодавно неодноразово перетинала кордон разом з матір'ю.

Іншого ухилянти прикордонники викрили на пункті пропуску "Тиса" — він надав на контроль пакет документів про опікунство над його недієздатною матір’ю.

Однак в реєстрах за номером справи та провадження були вказані зовсім інші особи.

"Обом чоловікам відмовили у пропуску через державний кордон. Натомість їм довелося виїхати з пунктів пропуску у супроводі слідчо-оперативної групи Нацполіції", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у діях чоловіків визначили кримінальне правопорушення щодо підроблення документів.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси. Вони планували переплести річку та дістатися Угорщини.

Також ми писали, що прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, затримано трьох порушників, які планували потрапити до Угорщини.