Во время Книжного Арсенала показывают спасенные книги из харьковской типографии

Посетители "Книжного Арсенала". Фото: mva.gov.ua

В Киеве проводят 12-й по счету "Книжный Арсенал". Посетители могут увидеть книги, которые были спасены после обстрела россиянами харьковской типографии.

Об этом шеф-редактор "Vivat" Елена Рыбка рассказала журналистам Новости.LIVE в пятницу, 31 мая.

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Рыбка сообщила, что в Киеве открылся 12-й по счету Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Среди других книг была представлена "Охотники за счастьем". Это книга военного Валерия Пузика, которую удалось сохранить после обстрела харьковской типографии.

"Когда уже был затушен пожар, когда начали разбирать завалы, когда нашли всех, к сожалению, погибших людей на типографии "Фактор друк", оказалось, что в соседнем отсеке уже было готово 200 экземпляров со всего тиража. Однако фактически это были те же книги, которые в последние мгновения держали в руках люди, погибшие во время этого пожара", — отметила шефредактор.

Также она добавила, что данная книга является "символом несокрушимости и в то же время памятником тем людям, которые выполняли свою работу" .

"Также они успели сделать 1500 экземпляров книги Александра Ирванца под названием "Измарагд княгини Несвицкой". Для нас это было чудо, что они сохранились, и для авторов это настоящее чудо", — подытожила Рыбка.

Напомним, 23 мая Россия нанесла массированные удары по Харькову. Две ракеты попали в одну из крупнейших типографий полного цикла в Европе — "Фактор—Друк", где печатались книги издательства Vivat, а также большинства украинских издательств. Погибли пять работников типографии.

Позже издательство "Vivat" обнародовало список книг, сгоревших во время российской атаки на типографию в Харькове.

После российской ракетной атаки на Харьков 23 мая в местной типографии сгорело более 50 тысяч книг. Теперь из-за такой потери украинским школьникам может не хватить учебников.