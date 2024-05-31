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На "Книжковому Арсеналі" показують врятовані книги із згорілої харківської друкарні

31 травня 2024 10:45
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Під час Книжкового Арсеналу показують врятовані книги із харківської друкарні
Відвідувачі "Книжкового Арсеналу". Фото: mva.gov.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Києві проводять 12-й за рахунком "Книжковий Арсенал". Відвідувачі можуть на власні очі побачити книги, які були врятовані після обстрілу росіянами харківської друкарні.

Про це шефредакторка "Vivat" Олена Рибка розповіла журналістам Новини.LIVE у п'ятницю, 31 травня. 

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Рибка повідомила, що у Києві відкрився 12-й за рахунком Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Серед інших книг була представлена "Мисливці за щастям". Це книга військового Валерія Пузіка, її вдалося зберегти після обстрілу харківської друкарні.

"Коли вже було затушено пожежу, коли почали розбирати завали, коли знайшли всіх, на жаль, загиблих людей на типографії "Фактор друк", виявилося, що в сусідньому відсіку вже було готові 200 примірників з усього тиражу. Однак фактично це були ті самі книжки, які в останнє тримали в руках люди, які загинули під час цієї пожежі", — зазначила шефредакторка.

Також вона додала, що дана книга є "символом незламності і водночас пам'ятником тим людям, які виконували свою роботу"

"Також вони встигли зробити 1500 примірників книжки Олександра Ірванця під назвою "Ізмарагд княгині Несвіцької". Для нас це було диво, що вони збереглися, і для авторів це справжнє диво", — підсумувала Рибка.

Нагадаємо, 23 травня Росія завдала масованих ударів по Харкову. Дві ракети влучили в одну з найбільших типографій повного циклу в Європі — "Фактор-Друк", де друкувалися книги видавництва Vivat, а також більшості українських видавництв. Загинули п’ятеро працівників друкарні.

Пізніше видавництво "Vivat" оприлюднило список книг, які згоріли під час російської атаки на друкарню у Харкові. 

Після російської ракетної атаки на Харків 23 травня у місцевій друкарні згоріло понад 50 тисяч книжок. Тепер через таку втрату українським школярам може бракувати підручників

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