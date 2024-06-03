В приграничье Белгородской области впервые заметили новейшую российскую САУ "Мальва"

САУ 2С43 "Мальва". Фото: x.com/OSINTua

На фронте впервые заметили новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва". Установку, которая принадлежит 9-й артиллерийской бригаде ВС РФ и находится на приграничной части Белгородской области, обнаружил дальний разведывательный беспилотник.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) морской пехотинец и OSINT-исследователь Kriegsforscher.

Читайте также:

Наш long range UAV является постоянным видом на российскую метку в Белфордской области. Для примера, 2S43 «Малва» от 9-й артиллерии бригады.



To be more effective in destroying them they need your support.



Tablets, tools, GPS tracker.



Price is 1K$



PP is: [email protected] pic.twitter.com/atcHQjR8ty — Kriegsforscher (@OSINTua) June 2, 2024

Что известно о САУ "Мальва"

"Мальва" — современная российская артиллерийская система, первую партию которой российская армия получила в октябре 2023 года. Это аналог французской системы "Цезарь" и украинской системы "Богдана". Так же, как и эти установки, она автоматизирована и может вести огонь в режиме огневого налета. Кроме того, "Мальва" умеет стрелять тактическими ядерными снарядами.

Стреляя обычными обломочно-фугасными боеприпасами, такая гаубица может поражать цели на расстоянии почти 25 километров, а активно-реактивными снарядами — на расстоянии около 29 километров.

Напомним, правительство Люксембурга внесло пять миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины. Страна профинансировала модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar, а также будет поддерживать Украину в получении другой перспективной техники.

Также мы сообщали о том, что в Украину скоро прибудут истребители F-16 из Дании. О передаче этих самолетов Украина и Дания договорились еще в прошлом году.