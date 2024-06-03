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На фронте впервые зафиксировали новейшую российскую САУ "Мальва" — чем эта установка опасна

3 июня 2024 05:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В приграничье Белгородской области впервые заметили новейшую российскую САУ "Мальва"
САУ 2С43 "Мальва". Фото: x.com/OSINTua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

На фронте впервые заметили новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва". Установку, которая принадлежит 9-й артиллерийской бригаде ВС РФ и находится на приграничной части Белгородской области, обнаружил дальний разведывательный беспилотник.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) морской пехотинец и OSINT-исследователь Kriegsforscher.

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Что известно о САУ "Мальва"

"Мальва" — современная российская артиллерийская система, первую партию которой российская армия получила в октябре 2023 года. Это аналог французской системы "Цезарь" и украинской системы "Богдана". Так же, как и эти установки, она автоматизирована и может вести огонь в режиме огневого налета. Кроме того, "Мальва" умеет стрелять тактическими ядерными снарядами.

Стреляя обычными обломочно-фугасными боеприпасами, такая гаубица может поражать цели на расстоянии почти 25 километров, а активно-реактивными снарядами — на расстоянии около 29 километров.

Напомним, правительство Люксембурга внесло пять миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины. Страна профинансировала модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar, а также будет поддерживать Украину в получении другой перспективной техники.

Также мы сообщали о том, что в Украину скоро прибудут истребители F-16 из Дании. О передаче этих самолетов Украина и Дания договорились еще в прошлом году.

война в Украине
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