В приграничье Белгородской области впервые заметили новейшую российскую САУ "Мальва"

На фронте впервые зафиксировали новейшую российскую САУ "Мальва" — чем эта установка опасна
На фронте впервые заметили новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва". Установку, которая принадлежит 9-й артиллерийской бригаде ВС РФ и находится на приграничной части Белгородской области, обнаружил дальний разведывательный беспилотник.
Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) морской пехотинец и OSINT-исследователь Kriegsforscher.
Наш long range UAV является постоянным видом на российскую метку в Белфордской области. Для примера, 2S43 «Малва» от 9-й артиллерии бригады.— Kriegsforscher (@OSINTua) June 2, 2024
To be more effective in destroying them they need your support.
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Что известно о САУ "Мальва"
"Мальва" — современная российская артиллерийская система, первую партию которой российская армия получила в октябре 2023 года. Это аналог французской системы "Цезарь" и украинской системы "Богдана". Так же, как и эти установки, она автоматизирована и может вести огонь в режиме огневого налета. Кроме того, "Мальва" умеет стрелять тактическими ядерными снарядами.
Стреляя обычными обломочно-фугасными боеприпасами, такая гаубица может поражать цели на расстоянии почти 25 километров, а активно-реактивными снарядами — на расстоянии около 29 километров.
Напомним, правительство Люксембурга внесло пять миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины. Страна профинансировала модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar, а также будет поддерживать Украину в получении другой перспективной техники.
Также мы сообщали о том, что в Украину скоро прибудут истребители F-16 из Дании. О передаче этих самолетов Украина и Дания договорились еще в прошлом году.
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