У прикордонні Бєлгородської області вперше помітили новітню російську САУ "Мальва"

На фронті вперше зафіксували новітню російську САУ "Мальва" — чим ця установка небезпечна
На фронті вперше помітили новітню російську САУ 2С43 "Мальва". Установку, яка належить 9-й артилерійській бригаді ЗС РФ і перебуває на прикордонні Бєлгородської області, виявив дальній розвідувальний безпілотник.
Про це в неділю, 2 червня, повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter) морський піхотинець та OSINT-дослідник Kriegsforscher.
Our long range UAV is constantly looking for Russian artillery in Belford oblast. For example, 2S43 «Malva» from the 9th artillery brigade.— Kriegsforscher (@OSINTua) June 2, 2024
To be more effective in destroying them they need your support.
Tablets, tools, GPS tracker.
Price is 1K$
PP is: [email protected] pic.twitter.com/atcHQjR8ty
Що відомо про САУ "Мальва"
"Мальва" — сучасна російська артилерійська система, першу партію якої російська армія отримала в жовтні 2023 року. Це аналог французької системи "Цезар" та української системи "Богдана". Так само, як і ці установки, вона є автоматизованою та може вести вогонь у режимі вогневого нальоту. Крім того, "Мальва" вміє стріляти тактичними ядерними снарядами.
Стріляючи звичайними уламково-фугасними боєприпасами така гаубиця може вражати цілі на відстані майже 25 кілометрів, а активно-реактивними снарядами — на відстані близько 29 кілометрів.
Нагадаємо, уряд Люксембурга вніс п'ять мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України. Країна профінансувала модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar, а також підтримуватиме Україну в отриманні іншої перспективної техніки.
Також ми повідомляли про те, що до України скоро прибудуть винищувачі F-16 із Данії. Про передачу цих літаків Україна та Данія домовилися ще минулого року.
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