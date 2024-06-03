У прикордонні Бєлгородської області вперше помітили новітню російську САУ "Мальва"

САУ 2С43 "Мальва". Фото: x.com/OSINTua

На фронті вперше помітили новітню російську САУ 2С43 "Мальва". Установку, яка належить 9-й артилерійській бригаді ЗС РФ і перебуває на прикордонні Бєлгородської області, виявив дальній розвідувальний безпілотник.

Про це в неділю, 2 червня, повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter) морський піхотинець та OSINT-дослідник Kriegsforscher.

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Our long range UAV is constantly looking for Russian artillery in Belford oblast. For example, 2S43 «Malva» from the 9th artillery brigade.



To be more effective in destroying them they need your support.



Tablets, tools, GPS tracker.



Price is 1K$



PP is: [email protected] pic.twitter.com/atcHQjR8ty — Kriegsforscher (@OSINTua) June 2, 2024

Що відомо про САУ "Мальва"

"Мальва" — сучасна російська артилерійська система, першу партію якої російська армія отримала в жовтні 2023 року. Це аналог французької системи "Цезар" та української системи "Богдана". Так само, як і ці установки, вона є автоматизованою та може вести вогонь у режимі вогневого нальоту. Крім того, "Мальва" вміє стріляти тактичними ядерними снарядами.

Стріляючи звичайними уламково-фугасними боєприпасами така гаубиця може вражати цілі на відстані майже 25 кілометрів, а активно-реактивними снарядами — на відстані близько 29 кілометрів.

Нагадаємо, уряд Люксембурга вніс п'ять мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України. Країна профінансувала модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar, а також підтримуватиме Україну в отриманні іншої перспективної техніки.

Також ми повідомляли про те, що до України скоро прибудуть винищувачі F-16 із Данії. Про передачу цих літаків Україна та Данія домовилися ще минулого року.