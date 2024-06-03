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На фронті вперше зафіксували новітню російську САУ "Мальва" — чим ця установка небезпечна

3 червня 2024 05:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У прикордонні Бєлгородської області вперше помітили новітню російську САУ "Мальва"
САУ 2С43 "Мальва". Фото: x.com/OSINTua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На фронті вперше помітили новітню російську САУ 2С43 "Мальва". Установку, яка належить 9-й артилерійській бригаді ЗС РФ і перебуває на прикордонні Бєлгородської області, виявив дальній розвідувальний безпілотник.

Про це в неділю, 2 червня, повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter) морський піхотинець та OSINT-дослідник Kriegsforscher

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Що відомо про САУ "Мальва"

"Мальва" — сучасна російська артилерійська система, першу партію якої російська армія отримала в жовтні 2023 року. Це аналог французької системи "Цезар" та української системи "Богдана". Так само, як і ці установки, вона є автоматизованою та може вести вогонь у режимі вогневого нальоту. Крім того, "Мальва" вміє стріляти тактичними ядерними снарядами.

Стріляючи звичайними уламково-фугасними боєприпасами така гаубиця може вражати цілі на відстані майже 25 кілометрів, а активно-реактивними снарядами — на відстані близько 29 кілометрів.

Нагадаємо, уряд Люксембурга вніс п'ять мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України. Країна профінансувала модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar, а також підтримуватиме Україну в отриманні іншої перспективної техніки.

Також ми повідомляли про те, що до України скоро прибудуть винищувачі F-16 із Данії. Про передачу цих літаків Україна та Данія домовилися ще минулого року.

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