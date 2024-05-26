На электроподстанции в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство, — Минэнерго

Энергетик ДТЭК. Фото: УНИАН

В результате атак по инфраструктуре Украины в некоторых регионах происходили аварийные отключения газо- и электроснабжения. В частности, на одной из подстанций оператора системы распределения в Днепропетровской области энергетики обнаружили взрывчатку.

Об этом сообщило Министерство энергетики в воскресенье, 26 мая.

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Ситуация в энергосистеме на 26 мая

После ракетной атаки на Хмельницкую область было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. Благодаря оперативной работе энергетиков, к утру все абоненты были вновь подключены к электроснабжению. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и слаженной работе аварийных бригад, быстро восстанавливающих поврежденную инфраструктуру.

В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго было обнаружено взрывное устройство. На место немедленно вызвали полицию и саперов для обезвреживания.

Из-за повреждений газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области и 35 абонентов в Харьковской области. Энергетические компании работают над восстановлением поставок газа и планируют завершить работы в кратчайшие сроки.

В Сумской области рядом с одной из газораспределительных станций произошло попадание вражеского снаряда. К счастью, обошлось без пострадавших, оборудование не было повреждено и газоснабжение не прекращалось.

Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, в течение последних недель враг изменил тактику ракетных атак и обстреливает объекты критической инфраструктуры, поэтому в Украине начались проблемы с электроэнергией.

Как следствие критической ситуации в энергосистеме, тарифы на электроэнергию могут возрасти минимум вдвое.