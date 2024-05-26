На електропідстанції у Дніпропетровській області був виявлений вибуховий пристрій, — Міненерго

Енергетик ДТЕК. Фото: УНІАН

Внаслідок атак по інфраструктурі України в деяких регіонах відбувались аварійні відключення газо- та електропостачання. Зокрема, на одній з підстанцій оператора системи розподілу в Дніпропетровській області енергетики виявили вибухівку.

Про це повідомило Міністерство енергетики в неділю, 26 травня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі на 26 травня

Після ракетної атаки на Хмельницьку область було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Завдяки оперативній роботі енергетиків, на ранок усі абоненти були знову підключені до електропостачання. Це свідчить про високий рівень підготовки та злагоджену роботу аварійних бригад, які швидко відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

У Дніпропетровській області на одній з підстанцій обленерго було виявлено вибуховий пристрій. На місце негайно викликали поліцію та саперів для його знешкодження.

Через пошкодження газорозподільних мереж було припинено газопостачання для понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та 35 абонентів у Харківській області. Енергетичні компанії працюють над відновленням постачання газу і планують завершити роботи в найкоротші терміни.

На Сумщині поряд з однією з газорозподільних станцій сталося влучання ворожого снаряда. На щастя, обійшлося без постраждалих, обладнання не було пошкоджено і газопостачання не припинялося.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, протягом останніх тижнів ворог змінив тактику ракетних атак і обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, саме тому в Україні розпочались проблеми з електроенергією.

Як наслідок критичної ситуації в енергосистемі, тарифи на електроенергію можуть зрости мінімум вдвічі.