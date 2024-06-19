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В Донецкой области саперы ГСЧС изъяли из частного сектора авиабомбу весом 250 кг

19 июня 2024 07:29
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Донецкой области изъяли авиабомбу
Работники ГСЧС грузят бомбу. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Донецкой области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли фугасную авиационную бомбу весом 250 кг из частного домохозяйства в городе Константиновка. Ее удалось обезвредить без последствий.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в среду, 19 июня.

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Сотрудники ГСЧС изъяли авиабомбу весом 250 кг из частного хозяйства в городе Константиновка Донецкой области.

"К счастью, боеприпас не сработал и никого не ранил", — отметили сотрудники ГСЧС.

Спасатели транспортировали взрывоопасный предмет на взрывную площадку и уничтожили.

Ранее мы сообщали, что в прифронтовом Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН. Это сверхмощное оружие было выпущено российскими захватчиками по частному сектору города.

Напоминаем, что в Ровно 4 июня около 19 вечера патрульные получили сообщение о том, что у детсада на дороге лежит предмет, похожий на бомбу. К тому же рядом играли дети.

Украина
авиабомба
Донецкая область
ГСЧС
война в Украине
война

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