Бомба у Рівному - чоловік викликав патрульних до кришки

Поліцейські із собакю. Фото: Нацполіція

У Рівному 4 червня, близько 19-ї вечора, патрульні отримали повідомлення про те, що біля дитсадка на дорозі лежить предмет, схожий на бомбу. До того ж, поруч гралися діти.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Читайте також:

"Бомба". Фото: Патрульна поліція Рівненської області

"Бомба" у Рівному — що відомо

"Коли інспектори прибули на місце події, заявник продемонстрував їм... кришку від консервної банки, стверджуючи, що це і є бомба, яка може вибухнути в будь-який момент", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели з 59-річним "жартівником" профілактичну бесіду і винесли на нього постанову за ст. 183 (Здійснення завідомо неправдивого виклику) КУпАП. Сума штрафу за таке порушення варіюється від 850 до 3400 грн.

"Слід пам’ятати, що виклик екстрених служб на неправдиві повідомлення витрачає дорогоцінний час, під час якого хтось інший може по-справжньому потребувати допомоги. Друзі, ставтеся свідомо до роботи спеціальних служб", — додали в поліції.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили та затримали групу осіб, які вимагали гроші у місцевих жителів, вигадуючи борги. Наразі усі порушники перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, поліцейські затримали двох жителів Одеси, які навмисно підпалили магазин із продажу будівельних матеріалів в Хаджибейському районі міста. За знищення чужого майна чоловікам загрожує до десяти років в'язниці.