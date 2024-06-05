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Вызвал патрульных, потому что нашел на улице "бомбу" — в Ровно произошел курьез

5 июня 2024 18:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Бомба в Ровно - мужчина вызвал патрульных к крышке
Полицейские с собакой. Фото: Нацполиция
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Ровно 4 июня, около 19 вечера, патрульные получили сообщение о том, что возле детсада на дороге лежит предмет, похожий на бомбу. К тому же рядом играли дети.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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"Бомба". Фото: Патрульная полиция Ровенской области

"Бомба" в Ровно — что известно

"Когда инспекторы прибыли на место происшествия, заявитель продемонстрировал им... крышку от консервной банки, утверждая, что это и есть бомба, которая может взорваться в любой момент", — говорится в сообщении.

Полицейские провели с 59-летним "шутником" профилактическую беседу и вынесли на него постановление по ст. 183 (совершение заведомо ложного вызова) КУоАП. Сумма штрафа за такое нарушение варьируется от 850 до 3400 грн.

"Следует помнить, что вызов экстренных служб на ложные сообщения тратит драгоценное время, во время которого кто-то другой может по-настоящему нуждаться в помощи. Друзья, относитесь сознательно к работе специальных служб", — добавили в полиции.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили и задержали группу лиц, требовавших деньги у местных жителей, придумывая долги. Все нарушители находятся под стражей, им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что полицейские задержали двух жителей Одессы, которые намеренно подожгли магазин по продаже строительных материалов в Хаджибейском районе города. За уничтожение чужого имущества мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

бомба
полиция
Ровно
преступление

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