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На Донеччині сапери ДСНС вилучили з приватного сектору авіабомбу вагою 250 кг

19 червня 2024 07:29
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На Донеччині вилучили авіабомбу
Працівники ДСНС вантажать бомбу. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Донеччині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили фугасну авіаційну бомбу вагою 250 кг з приватного домогосподарства у місті Костянтинівка. Її вдалося знешкодити без наслідків.

Про це повідомили у ДСНС України у середу, 19 червня.

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Співробітники ДСНС вилучили авіабомбу вагою 250 кг з приватного господарства у місті Константинівка, що на Донеччині.

"На щастя, боєприпас не спрацював і нікого не поранив", — зазначили співробітники ДСНС.

Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.

Раніше ми повідомляли, що у прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Ця надпотужна зброя була випущена російськими загарбниками по приватному сектору міста.

Нагадуємо, що у Рівному 4 червня близько 19-ї вечора патрульні отримали повідомлення про те, що біля дитсадка на дорозі лежить предмет, схожий на бомбу. До того ж поруч гралися діти. 

Україна
авіабомба
Донецька область
ДСНС
війна в Україні
війна

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