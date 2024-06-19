На Донеччині вилучили авіабомбу

Працівники ДСНС вантажать бомбу. Фото: скриншот

На Донеччині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили фугасну авіаційну бомбу вагою 250 кг з приватного домогосподарства у місті Костянтинівка. Її вдалося знешкодити без наслідків.

Про це повідомили у ДСНС України у середу, 19 червня.

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Співробітники ДСНС вилучили авіабомбу вагою 250 кг з приватного господарства у місті Константинівка, що на Донеччині.

"На щастя, боєприпас не спрацював і нікого не поранив", — зазначили співробітники ДСНС.

Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.

Раніше ми повідомляли, що у прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Ця надпотужна зброя була випущена російськими загарбниками по приватному сектору міста.

Нагадуємо, що у Рівному 4 червня близько 19-ї вечора патрульні отримали повідомлення про те, що біля дитсадка на дорозі лежить предмет, схожий на бомбу. До того ж поруч гралися діти.