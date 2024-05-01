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МИД Украины будет представлять цифровая женщина Виктория, которую создал искусственный интеллект

1 мая 2024 10:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
МИД Украины будет представлять цифровая женщина Виктория, которую создал искусственный интеллект
Виктория Ши. Фото: МИД
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство иностранных дел Украины с помощью технологий искусственного интеллекта создало представительницу по консульским вопросам Викторию Ши. Цифровое лицо разработали на основе реального человека — украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре, которая согласилась на участие в проекте МИД.

Об этом сообщает МИД.

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"МИД впервые в истории создал с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ. Виктория Ши создана на основе реального человека — украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре", — написали в МИД, говоря о создании цифрового лица.

Отмечается, что представительница и ее реальный прототип — это два разных лица. Комментарии Виктории Ши будут публиковать на официальных ресурсах МИД, вебсайте и страницах в соцсетях, также их будут передавать журналистам пресс-службой ведомства.

"Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилия — искусственный интеллект, который меня создал. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагированию на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", — рассказала Ши в видео.

По словам Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг позволит сэкономить время и ресурсы МИД, а реальные дипломаты смогут быть более эффективными в условиях военного времени.

"Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и совершает технологический скачок, которого до сих пор не совершила ни одна дипломатическая служба в мире", — добавил Кулеба.

Защита цифрового лица

Кроме того, отмечается, что министерство предусмотрело несколько уровней защиты цифровой разработки. Так, на каждом видео консульской представительницы в углу размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД.

"В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт видео не считается достоверным", — говорят в МИД.

Также в ведомстве подчеркивают, что Виктория Ши — это не замена пресс-секретаря МИД Украины. После того, как срок пребывания Олега Николенко на этом посту истек, министерство уже провело конкурс на замещение этой вакансии.

"Его победитель уже определен и проходит необходимые процедуры спецпроверок", — добавили в МИД.

Приостановка консульских услуг

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил , что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В свою очередь адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины и решение МИД — абсолютно незаконное.

Дмитрий Кулеба
МИД
Украина
искусственный интеллект
консульство

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