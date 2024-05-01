МЗС України представлятиме цифрова жінка Вікторія, яку створив штучний інтелект

Вікторія Ші. Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України за допомогою технологій штучного інтелекту створило представницю з консульських питань Вікторію Ші. Цифрову особу розробили на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася на участь у проєкті МЗС.

Про це повідомляє МЗС.

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"МЗС вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ. Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре", — написали у МЗС, говорячи про створення цифрової особи.

Зазначається, що представниця та її реальний прототип — це дві різні особи. Коментарі Вікторії Ші публікуватимуть на офіційних ресурсах МЗС, вебсайті та сторінках в соцмережах, також їх передаватимуть журналістам пресслужбою відомства.

"Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", — розповіла Ші у відео.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такий крок дозволить заощадити час та ресурси МЗС, а реальні дипломати зможуть бути більш ефективними в умовах воєнного часу.

"Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі", — додав Кулеба.

Захист цифрової особи

Крім того, зазначається, що міністерство передбачило декілька рівнів захисту цифрової розробки. Так, на кожному відео консульської представниці у кутку розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.

"У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним", — кажуть у МЗС.

Також у відомстві наголошують, що Вікторія Ші — це не заміна речника МЗС України. Після того, як термін перебування Олега Ніколенка на цій посаді завершився, міністерство вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії.

"Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок", — додали у МЗС.

Призупинення консульських послуг

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Своєю чергою адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС — абсолютно незаконне.