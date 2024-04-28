МИД Финляндии принес извинения за отредактированные фото с министром в Киеве

Финский министр Вилле Тавио в Киеве. Фото: twitter.com/ULKOMINISTERIO

Министерству иностранных дел Финляндии пришлось объясняться. Это произошло после того, как СМИ заметили явные признаки правки фото министра по внешней торговле Вилле Тавио с его визита в Киев.

Об этом сообщает Yle в воскресенье, 27 апреля.

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Визит министра по сотрудничеству развития и внешней торговли Вилле Тавио в Киев состоялся в середине недели.

Рассказывая о нем, МИД Финляндии и посольство опубликовали на своих страницах фото Тавио у стен Михайловского златоверхого монастыря в Киеве, где он почтил память погибших защитников Украины.

Minister @VilleTavio является в Киеве сегодня для show 🇫🇮 support for 🇺🇦 reconstruction with delegation of Finnish businesses. Он полагает, что Финляндия имеет сильный фокус на разработке cooperation и humanitarian assistance в Украине. Finland's support to Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/5Y7C0olvlA — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) April 27, 2024

Журналисты заметили, что на фото в Facebook посольства можно видеть лысину на голове министра, в то время как на фотографии в социальной сети X МИД ее, очевидно, зарисовали.

После вопросов в пресс-службе МИД подтвердили, что в их соцсети попала отредактированная фотография.

"Фотограф, нанятый на месте в Киеве, отредактировал фото по своему усмотрению. Мы не давали указаний редактировать фото", — прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Финляндии Микко Койвумаа.

Он добавил, что не знаком с точными договоренностями с фрилансером, однако такие факты редактирования не соответствуют правилам и практикам ведомства.

Одновременно представитель признал, что прес-служба располагала обеими версиями фотографии и почему-то для публикации все же выбрали отредактированную.

Скриншот из соцсетей

"Не могу сказать, почему было принято такое решение, но мы установим это", — добавил спикер.

После огласки первоначальное сообщение в соцсети X удалили и опубликовали новое с неотредактированным фото, с примечанием, что ранее была использована неправильная фотография.

Ранее мы писали, что Финляндия в конце 2023 года закрыла границу с Россией. Президент страны Александер Стубб считает такое решение правительства правильным, поскольку оно помогло предотвратить эскалацию.

Также глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что не исключает возможности отправки иностранных войск в Украину.