МЗС Фінляндії вибачилось за відредаговані фото із міністром у Києві

Фінський міністр Вілле Тавіо у Києві. Фото: twitter.com/ULKOMINISTERIO

Міністерству закордонних справ Фінляндії довелося давати пояснення. Це трапилось після того, як ЗМІ помітили явні ознаки редагування фото міністра із зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо з його візиту до Києва.

Про це повідомляє Yle у неділю, 27 квітня.

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Візит міністра зі співпраці розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо до Києва відбувся в середині тижня.

Розповідаючи про нього, МЗС Фінляндії та посольство опублікували на своїх сторінках фото Тавіо біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві, де він вшанував пам’ять загиблих захисників України.

Minister @VilleTavio is in Kyiv today to show 🇫🇮 support for 🇺🇦 reconstruction with a delegation of Finnish businesses. He confirmed Finland’s strong focus on development cooperation and humanitarian assistance in Ukraine. Finland’s support to Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/5Y7C0olvlA — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) April 27, 2024

Журналісти помітили, що на фото у Facebook посольства можна бачити лисину на голові міністра, тоді як на фотографії у соціальній мережі X МЗС її, вочевидь, замалювали.

Після запитань у пресслужбі МЗС підтвердили, що у їхні соцмережі потрапила відредагована фотографія.

"Фотограф, найнятий на місці у Києві, відредагував фото на власний розсуд. Ми не давали вказівок редагувати фото", — прокоментував речник Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікко Койвумаа.

Він додав, що не знайомий з точними домовленостями з фрілансером, проте такі обсяги редагування не відповідають правилам і практикам відомства.

Одночасно речник визнав, що пресслужба мала у розпорядженні обидві версії фотографії і чомусь для публікації все ж обрали відредаговану.

Скриншот із соцмереж

"Не можу сказати, чому було ухвалено таке рішення, але ми встановимо це", — додав речник.

Після цього розголосу початковий допис у соцмережі X видалили та опублікували новий з нередагованим фото, з приміткою, що раніше було використано неправильну фотографію.

Раніше ми писали, що Фінляндія наприкінці 2023 року закрила кордон з Росією. Президент країни Александер Стубб вважає таке рішення уряду правильним, оскільки воно допомогло запобігти ескалації.

Також голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що не виключає можливість відправлення іноземних військ в Україну.