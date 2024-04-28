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МЗС Фінляндії вибачилось за відредаговані фото із міністром у Києві

28 квітня 2024 20:41
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
МЗС Фінляндії вибачилось за відредаговані фото із міністром у Києві
Фінський міністр Вілле Тавіо у Києві. Фото: twitter.com/ULKOMINISTERIO
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Міністерству закордонних справ Фінляндії довелося давати пояснення. Це трапилось після того, як ЗМІ помітили явні ознаки редагування фото міністра із зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо з його візиту до Києва. 

Про це повідомляє Yle у неділю, 27 квітня.

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Чому редагували фото фінського міністра

Візит міністра зі співпраці розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо до Києва відбувся в середині тижня.

Розповідаючи про нього, МЗС Фінляндії та посольство опублікували на своїх сторінках фото Тавіо біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві, де він вшанував пам’ять загиблих захисників України. 

Журналісти помітили, що на фото у Facebook посольства можна бачити лисину на голові міністра, тоді як на фотографії у соціальній мережі X МЗС її, вочевидь, замалювали. 

Після запитань у пресслужбі МЗС підтвердили, що у їхні соцмережі потрапила відредагована фотографія.

"Фотограф, найнятий на місці у Києві, відредагував фото на власний розсуд. Ми не давали вказівок редагувати фото", — прокоментував речник Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікко Койвумаа. 

Він додав, що не знайомий з точними домовленостями з фрілансером, проте такі обсяги редагування не відповідають правилам і практикам відомства. 

Одночасно речник визнав, що пресслужба мала у розпорядженні обидві версії фотографії і чомусь для публікації все ж обрали відредаговану.

МЗС Фінляндії вибачилось за відредаговані фото із міністром у Києві - фото 1
Скриншот із соцмереж

"Не можу сказати, чому було ухвалено таке рішення, але ми встановимо це", — додав речник. 

Після цього розголосу початковий допис у соцмережі X видалили та опублікували новий з нередагованим фото, з приміткою, що раніше було використано неправильну фотографію.

Раніше ми писали, що Фінляндія наприкінці 2023 року закрила кордон з Росією. Президент країни Александер Стубб вважає таке рішення уряду правильним, оскільки воно допомогло запобігти ескалації.

Також голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що не виключає можливість відправлення іноземних військ в Україну. 

МЗС
Україна
Фінляндія
фото

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