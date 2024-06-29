Правила зачисления детей в школы и садики 2024 и медицинские справки

Ребенок на приеме у врача. Фото: "Вечерний Киев"

Министерство здравоохранения Украины упростило процесс зачисления детей в учебные заведения всех уровней. Ведомство утвердило единую форму медицинской справки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Telegram в субботу, 29 июня.

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Единая форма медицинской справки для детей

В Минздраве отметили, что сейчас нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки различной формы. Осмотр будет проводить семейный врач. Для того, чтобы ребенок мог начать обучение в любом учебном заведении, выдается единая медицинская справка под номером 086/о, которая является выпиской из амбулаторной медицинской карты.

"Обследование ребенка семейным врачом учитывает все базовые требования для зачисления его в детский сад и школу. Осмотр включает сбор анамнеза, физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, измерение роста и массы тела, исследование зрения, слуха, осанки", — говорится в сообщении.

Только в случае выявления нарушений развития или болезней семейный врач направляет ребенка к врачу-специалисту. Также обязательно перед садиком и школой его осматривает стоматолог.

Ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года. Результаты действительны год с даты его прохождения.

"Медицинские осмотры для зачисления ребенка в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования проводятся в случае, если это требуется учебным заведением или установлено условиями приема на обучение в такие заведения", — добавили в Минздраве.

Пост Минздрава Украины. Фото: t.me/mozofficial

Напомним, во Львовской области из-за обновленных требований к укрытиям более 200 школ будут вынуждены перейти на отдаленное обучение. В то же время, существует угроза закрытия более 160 детских садов в населенных пунктах региона.

Также в зимний период планируют ввести ряд мероприятий по учебному процессу в школах и университетах. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в зимний период обучение в школах может начинаться с 10:00. К тому же возможен возврат к смешанным формам обучения и внедрению онлайн-обучения в пиковые сложные периоды.