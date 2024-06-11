МОН наказало освітнім закладам скоротити споживання електрики

Учні сидять за партами. Фото: Новини.LIVE

Міністерство освіти України наказало освітнім закладам та підпорядкованим установам скоротити споживання електрики. Зокрема, відомство заборонило використовувати кондиціонери та вуличне освітлення.

Про це стало відомо з листа МОН від 10 червня, підписаного заступником міністра Андрієм Вітренком.

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Заборона на використання кондиціонерів та вуличного освітлення

Міністерство освіти посилається на урядове розпорядження від 7 червня. Згідно з цим розпорядженням, до кінця 2024 року міністерства та відомства повинні зменшити використання електроенергії, в тому числі припинивши використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення.

Однак заходи економії не стосуються медичних закладів та установ, де кондиціювання є необхідним для технологічних процесів, а також не впливають на організацію дорожнього руху.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету Міністрів органи держвлади мають менше споживати світло. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.

Раніше ми писали, що ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов.