МОН наказало освітнім закладам скоротити споживання електрики

МОН заборонило закладам освіти вмикати кондиціонери та підсвітку території
Міністерство освіти України наказало освітнім закладам та підпорядкованим установам скоротити споживання електрики. Зокрема, відомство заборонило використовувати кондиціонери та вуличне освітлення.
Про це стало відомо з листа МОН від 10 червня, підписаного заступником міністра Андрієм Вітренком.
Заборона на використання кондиціонерів та вуличного освітлення
Міністерство освіти посилається на урядове розпорядження від 7 червня. Згідно з цим розпорядженням, до кінця 2024 року міністерства та відомства повинні зменшити використання електроенергії, в тому числі припинивши використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення.
Однак заходи економії не стосуються медичних закладів та установ, де кондиціювання є необхідним для технологічних процесів, а також не впливають на організацію дорожнього руху.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету Міністрів органи держвлади мають менше споживати світло. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.
Раніше ми писали, що ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов.
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