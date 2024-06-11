МОН приказало образовательным учреждениям сократить потребление электричества

МОН запретило учебным заведениям включать кондиционеры и подсветку территории
Министерство образования Украины приказало образовательным учреждениям и подчиненным учреждениям сократить потребление электричества . В частности, ведомство запретило использовать кондиционеры и уличное освещение.
Об этом стало известно из письма МОН от 10 июня, подписанного замминистром Андреем Витренко.
Запрет на использование кондиционеров и уличного освещения
Министерство образования ссылается на правительственное распоряжение от 7 июня. Согласно этому распоряжению, до конца 2024 года министерства и ведомства должны уменьшить использование электроэнергии, в том числе, прекратив использование кондиционеров и наружного освещения.
Однако меры экономии не касаются медицинских учреждений и учреждений, где кондиционирование необходимо для технологических процессов, а также не влияют на организацию дорожного движения.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять свет. В частности, отказаться от кондиционеров и уличного освещения.
Ранее мы писали, что экс-замминистра по вопросам ТОТ и ВПО Георгий Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений.
Читайте Новини.LIVE!