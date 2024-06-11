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МОН запретило учебным заведениям включать кондиционеры и подсветку территории

11 июня 2024 20:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
МОН приказало образовательным учреждениям сократить потребление электричества
Ученики сидят за партами. Фото: Новости.
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство образования Украины приказало образовательным учреждениям и подчиненным учреждениям сократить потребление электричества . В частности, ведомство запретило использовать кондиционеры и уличное освещение.

Об этом стало известно из письма МОН от 10 июня, подписанного замминистром Андреем Витренко.

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Запрет на использование кондиционеров и уличного освещения

Министерство образования ссылается на правительственное распоряжение от 7 июня. Согласно этому распоряжению, до конца 2024 года министерства и ведомства должны уменьшить использование электроэнергии, в том числе, прекратив использование кондиционеров и наружного освещения.

Однако меры экономии не касаются медицинских учреждений и учреждений, где кондиционирование необходимо для технологических процессов, а также не влияют на организацию дорожного движения.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять свет. В частности, отказаться от кондиционеров и уличного освещения.

Ранее мы писали, что экс-замминистра по вопросам ТОТ и ВПО Георгий Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений.

Минобразования
кондиционер
детский садик
школы
МОН
Украина
Университет
электроэнергия
электроснабжение

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