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Шмигаль прокоментував реальну ситуацію в енергетичній системі на сьогодні

8 червня 2024 09:57
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Шмигаль прокоментував ситуацію в енергетиці — які втрати в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: sluga-narodu.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прем'єр-міністр України заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною. РФ зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії, в робочому стані перебувають лише 27% українських ТЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телемарафоні "Єдині новини" у суботу, 8 червня.

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Прем'єр-міністр України заявив що ситуація в енергетиці дійсно дуже складна. Адже Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії.

"Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії — це половина нашої потужності з якою ми проходили минулу зиму", — зазначив Шмигаль.

Він розповів про наслідки масованих російських обстрілів для енергоінфраструктури України. За його словами, в Україні зруйновані 42 енергоблоки та не працюють 20 гідроенергетичних блоків. Також в Україні зруйновані або пошкоджені 73% ТЕС, відповідно залишаються працювати лише 27% .

Наразі Кабмін працює над відновленням цієї інфраструктури, щоб взимку запустити якомога більше генерації.

"Ми працюємо над захистом тих об'єктів, які наразі відновлюємо і зберегли. Також працюємо над імпортом електроенергії із ЄС і домовляємося про збільшення обсягів, аби спроможність імпортувати була відкрита максимально", — сказав Шмигаль.

Ми писали, що в Україні під час війни є організаційні проблеми у роботі паливно-енергетичного комплексу. Енергетика в часи воєнного стану просто не може функціонувати за правилами мирного часу.

Раніше через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця почала зменшувати споживання електроенергії. Через це рух деяких приміські електропоїздів скасують.

Денис Шмигаль
війна в Україні
війна
Кабінет міністрів
світло
електроенергія
енергетика
енергосистема

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