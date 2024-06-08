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Шмыгаль прокомментировал реальную ситуацию в энергетической системе сегодня

8 июня 2024 09:57
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Шмигаль прокомментировал ситуацию в энергетике - какие потери в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: sluga-narodu.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Премьер-министр Украины заявил, что ситуация в энергетике остается сложной. РФ разрушила 50% нашей возможности генерации электроэнергии, в рабочем состоянии находятся только 27% украинских ТЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телемарафоне "Єдині новини" в субботу, 8 июня.

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Премьер-министр Украины заявил, что ситуация в энергетике действительно очень сложная. Ведь Россия разрушила 50% нашей возможности генерации электроэнергии.

"По состоянию на сегодняшний день из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии — это половина нашей мощности с которой мы проходили прошлую зиму", — отметил Шмыгаль.

Он рассказал о последствиях массированных российских обстрелов для энергоинфраструктуры Украины. По его словам, в Украине разрушены 42 энергоблока и не работают 20 гидроэнергетических блоков. Также в Украине разрушены или повреждены 73% ТЭС, соответственно остаются работать только 27%.

Сейчас Кабмин работает над восстановлением этой инфраструктуры, чтобы зимой запустить как можно больше генерации.

"Мы работаем над защитой тех объектов, которые сейчас восстанавливаем и сохранили. Также работаем над импортом электроэнергии из ЕС и договариваемся об увеличении объемов, чтобы импортировать возможность была открыта максимально", — сказал Шмыгаль.

Мы писали, что в Украине во время войны есть организационные проблемы в работе топливно-энергетического комплекса. Энергетика во времена военного положения просто не может работать по правилам мирного времени.

Ранее из-за сложной ситуации в энергетике Укрзализныця начала уменьшать потребление электроэнергии . Поэтому движение некоторых пригородных электропоездов отменят.

Денис Шмыгаль
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