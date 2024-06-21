Міністр освіти розповів про зміни у навчальному процесі взимку — що планують

Школярі йдуть до школи взимку. Фото: Ye.ua

У зимовий період планують запровадити низку заходів щодо навчального процесу у школах та університетах. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у зимовий період навчання у школах може починатися з 10:00. Також можливе повернення до змішаних форм навчання та впровадження онлайн-навчання в пікові складні періоди.

Про це сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України у середу, 21 червня.

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Лісовий зазначив, що зимою можливе повернення до змішаних форм навчання в школах. Загалом існує два підходи до проведення навчального процесу.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше — в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові і завершити навчальний рік пізніше. Передбачається й онлайн-навчання в якихось пікових складних періодах", — заявив Лісовий.

Посадовець наголосив, що в школах розпочинати навчальний рік раніше не будуть. Але розглядається варіант, що навчання взимку розпочинатиметься о 10:00.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи там, де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", — сказав міністр.

Міністр зазначає, що другий блок питань — забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30 % закладів освіти забезпечені генерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений у закладі освіти", — наголосив Лісовий.

Нагадаємо, на початку липня розпочнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти (ЗВО) в Україні. Вже відомо, скільки коштуватиме навчання, зокрема для абітурієнтів, які прагнуть здобути юридичну освіту.

Також ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту українських дітей. Зокрема, він дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або нацменшин.