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Зимой планируют внести изменения в учебный процесс — что известно

21 июня 2024 17:34
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Министр образования рассказал об изменениях в учебном процессе зимой — что планируют
Школьники идут в школу зимой. Фото: Суспільне Луцк
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В зимний период планируется ввести ряд мероприятий по учебному процессу в школах и университетах. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в зимний период обучение в школах может начинаться с 10:00. Возможен возврат к смешанным формам обучения и внедрение онлайн-обучения в пиковые сложные периоды.

Об этом сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины в среду, 21 июня.

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Как изменится учебный процесс зимой

Лисовой отметил, что зимой возможен возврат к смешанным формам обучения в школах. В целом существует два подхода к проведению учебного процесса.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня заведения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше — в теплый сезон. Должны сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже. Предусматривается и онлайн-обучение в каких-то пиковых сложных периодах", — заявил Лисовой.

Чиновник подчеркнул, что в школах начинать учебный год раньше не будут. Но рассматривается вариант, что обучение зимой будет начинаться в 10:00.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая там, где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями", — сказал министр.

Министр отмечает, что второй блок вопросов — обеспечение техническими средствами учебных заведений.

"Эти вопросы должны решать органы местного самоуправления. У нас около 30% учебных заведений обеспечены генерацией, но она разная. Есть достаточно мощная, которая позволяет учебному заведению работать в целом, а есть слабые, когда может работать только пункт несокрушимости, который размещен в учебном заведении", — подчеркнул Лисовой.

Напомним, в начале июля начнется вступительная кампания в заведения высшего образования (ЗВО) в Украине. Уже известно, сколько обойдется обучение, в частности для абитуриентов, стремящихся получить юридическое образование.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла закон о дошкольном образовании украинских детей. В частности, он позволяет обучение в детсадах на языке коренных народов или нацменьшинств.

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