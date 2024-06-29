Правила зарахування дітей до шкіл та садочків 2024 та медичні довідки

Дитина на прийомі у лікаря. Фото: "Вечірній Київ"

Міністерство охорони здоров'я України спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів. Відомство затвердило єдину форму медичної довідки.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у суботу, 29 червня.

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Єдина форма медичної довідки для дітей

У МОЗ наголосили, що наразі немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Огляд буде проводити сімейний лікар. Для того, щоб дитина могла почати навчання у будь-якому навчальному закладі, видається єдина медична довідка під номером 086/о, яка є витягом з амбулаторної медичної картки.

"Обстеження дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для зарахування її до дитячого садочка та школи. Огляд включає збір анамнезу, фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, вимір зросту та маси тіла, дослідження зору, слуху, постави", — йдеться у повідомленні.

Лише у разі виявлення порушень розвитку чи хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста. Також обов’язково перед садочком та школою її оглядає стоматолог.

Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року. Результати чинні рік з дати його проходження.

"Медичні огляди для зарахування дитини до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти проводяться у випадку, якщо це вимагається закладом освіти чи встановлено умовами прийому на навчання до таких закладів", — додали у МОЗ.

Допис МОЗ України. Фото: t.me/mozofficial

Нагадаємо, у Львівській області через оновлені вимоги до укриттів понад 200 шкіл будуть змушені перейти на віддалене навчання. Водночас існує загроза закриття понад 160 дитячих садків в населених пунктах регіону.

Також у зимовий період планують запровадити низку заходів щодо навчального процесу у школах та університетах. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у зимовий період навчання у школах може починатися з 10:00. До того ж можливе повернення до змішаних форм навчання та впровадження онлайн-навчання в пікові складні періоди.