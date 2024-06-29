Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow МОЗ спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів — що зміниться arrow

МОЗ спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів — що зміниться

29 червня 2024 14:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правила зарахування дітей до шкіл та садочків 2024 та медичні довідки
Дитина на прийомі у лікаря. Фото: "Вечірній Київ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство охорони здоров'я України спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів. Відомство затвердило єдину форму медичної довідки.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у суботу, 29 червня.

Читайте також:

Єдина форма медичної довідки для дітей

У МОЗ наголосили, що наразі немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Огляд буде проводити сімейний лікар. Для того, щоб дитина могла почати навчання у будь-якому навчальному закладі, видається єдина медична довідка під номером 086/о, яка є витягом з амбулаторної медичної картки.

"Обстеження дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для зарахування її до дитячого садочка та школи. Огляд включає збір анамнезу, фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, вимір зросту та маси тіла, дослідження зору, слуху, постави", — йдеться у повідомленні.

Лише у разі виявлення порушень розвитку чи хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста. Також обов’язково перед садочком та школою її оглядає стоматолог.

Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року. Результати чинні рік з дати його проходження.

"Медичні огляди для зарахування дитини до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти проводяться у випадку, якщо це вимагається закладом освіти чи встановлено умовами прийому на навчання до таких закладів", — додали у МОЗ.

null
Допис МОЗ України. Фото: t.me/mozofficial

Нагадаємо, у Львівській області через оновлені вимоги до укриттів понад 200 шкіл будуть змушені перейти на віддалене навчання. Водночас існує загроза закриття понад 160 дитячих садків в населених пунктах регіону.

Також у зимовий період планують запровадити низку заходів щодо навчального процесу у школах та університетах. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у зимовий період навчання у школах може починатися з 10:00. До того ж можливе повернення до змішаних форм навчання та впровадження онлайн-навчання в пікові складні періоди.

МОЗ
школи
діти
українці
Україна
медицина
дитячий садочок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони