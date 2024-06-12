Мосбиржа остановила торговлю долларом и евро из-за санкций США

Московская биржа. Фото: росСМИ

Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи. На сайте площадки появилось заявление об остановке торговли долларами и евро.

О введении санкций стало известно с сайта Минфина США в среду, 12 июня.

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Санкции против Мосбиржи

Американское финансовое ведомство отмечает, что российский лидер Владимир Путин ранее одобрил ряд инициатив, направленных на привлечение инвестиций через Московскую биржу, как от российских граждан, так и представителей стран, имеющих дружеские отношения с Россией.

Согласно сообщению Минфина США, эти меры дают возможность акционерам зарабатывать на военной промышленности Кремля, инвестируя в государственные облигации России, крупные российские компании и ключевые оборонные предприятия.

В список новых санкций США также вошли Национальный клиринговый центр, являющийся контрагентом во всех валютных операциях на Московской бирже, Национальный расчетный депозитарий, являющийся центральным депозитарием ценных бумаг в России, а также страховые компании "Согаз" и СНПК.

После наложения санкций Московская биржа объявила о приостановлении сделок с долларами и евро с 13 июня, а также об остановке торговли всеми финансовыми инструментами, предусматривающими расчеты в этих валютах.

Объявления Мосбиржи. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что на саммите лидеров стран Большой семерки США анонсируют новые санкции и меры экспортного контроля против России. Они должны быть более эффективными.

Также недавно Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи.