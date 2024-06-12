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Московская биржа остановила торговлю долларом и евро — причина

12 июня 2024 22:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Мосбиржа остановила торговлю долларом и евро из-за санкций США
Московская биржа. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи. На сайте площадки появилось заявление об остановке торговли долларами и евро.

О введении санкций стало известно с сайта Минфина США в среду, 12 июня.

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Санкции против Мосбиржи

Американское финансовое ведомство отмечает, что российский лидер Владимир Путин ранее одобрил ряд инициатив, направленных на привлечение инвестиций через Московскую биржу, как от российских граждан, так и представителей стран, имеющих дружеские отношения с Россией.

Согласно сообщению Минфина США, эти меры дают возможность акционерам зарабатывать на военной промышленности Кремля, инвестируя в государственные облигации России, крупные российские компании и ключевые оборонные предприятия.

В список новых санкций США также вошли Национальный клиринговый центр, являющийся контрагентом во всех валютных операциях на Московской бирже, Национальный расчетный депозитарий, являющийся центральным депозитарием ценных бумаг в России, а также страховые компании "Согаз" и СНПК.

После наложения санкций Московская биржа объявила о приостановлении сделок с долларами и евро с 13 июня, а также об остановке торговли всеми финансовыми инструментами, предусматривающими расчеты в этих валютах.

Объявления Мосбиржи. Фото: скриншот
Объявления Мосбиржи. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что на саммите лидеров стран Большой семерки США анонсируют новые санкции и меры экспортного контроля против России. Они должны быть более эффективными.

Также недавно Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи.

санкции против России
санкции
США
доллар
евро

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