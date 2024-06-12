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Московська біржа зупинила торгівлю доларом і євро — причина

12 червня 2024 22:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мосбіржа зупинила торгівлю доларом і євро через санкції США
Московська біржа. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністерство фінансів США ввело санкції проти щодо Московської біржі. На сайті майданчика з'явилася заява про зупинку торгівлі доларами та євро.

Про введення санкцій стало відомо з сайту Мінфіну США у середу, 12 червня.

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Санкції проти Мосбіржі

Американське фінансове відомство зазначає, що російський лідер Володимир Путін раніше схвалив ряд ініціатив, спрямованих на приваблення інвестицій через Московську біржу, як від російських громадян, так і від представників країн, що мають дружні відносини з Росією.

Згідно з повідомленням Мінфіну США, ці заходи надають можливість акціонерам заробляти на військовій промисловості Кремля, інвестуючи в державні облігації Росії, великі російські компанії та ключові оборонні підприємства.

До списку нових санкцій США також увійшли Національний кліринговий центр, який є контрагентом у всіх валютних операціях на Московській біржі, Національний розрахунковий депозитарій, що є центральним депозитарієм цінних паперів в Росії, а також страхові компанії "Согаз" і РНПК.

Після накладення санкцій Московська біржа оголосила про призупинення операцій з доларами та євро з 13 червня, а також про зупинку торгівлі всіма фінансовими інструментами, що передбачають розрахунки в цих валютах.

Оголошення Мосбіржі. Фото: скриншот
Оголошення Мосбіржі. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що під час саміту лідерів країн Великої сімки США анонсують нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії. Вони мають бути більш ефективними.

Також нещодавно Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за постачання озброєння з Північної Кореї.

санкції проти Росії
санкції
США
долар
євро

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