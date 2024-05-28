Сікорський заявив, що в Польщі готуються до прийняття нового законопроєкту про санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Bloomberg

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз повинен бути пильним щодо уникнення європейськими фірмами санкцій, введених проти Росії. Він також закликав польських підприємців переконатися, що продукція, яку вони замовляють, не порушує санкційні обмеження.

Про це, як повідомляє TVN24, політик заявив під час спільної пресконференції із спецпосланником ЄС з питань виконання санкцій у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України Девідом О'Салліваному у вівторок, 28 травня.

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Сікорський заявив, що вони з О'Салліваном обговорили тенденції щодо обходу санкційних обмежень та розробку нових пакетів санкцій, які включатимуть нових осіб та товари, а також шляхи покращення їх застосування.

Польський міністр підкреслив, що не можна дозволяти європейським компаніям сприяти російській економіці та оборонній промисловості, оскільки це дозволяє Росії продовжувати військові дії.

Міністр закликав польських бізнесменів переконатися, що продукція, яку вони замовляють, не походять з країн, які знаходяться під санкціями, і наголосив, що обхід санкцій є злочином.

"У мене є меседж, перш за все, нашим польським підприємствам: обхід європейських санкцій є злочином", — заявив Сікорський.

Глава польського МЗС також зазначив, що це стосується товарів, які можуть здаватися не пов’язаними з обороною, таких як сканери або мікросхеми.

"Подумайте, будь ласка, перевірте, ми надаємо інформацію в МЗС, на митницях, Податковій адміністрації, щоб не наражати себе і свої компанії на дуже серйозні наслідки", — закликав міністр Польщі.

Він додав, що всеосяжний законопроєкт про санкції у зв’язку з російською агресією буде прийнятий у Польщі до кінця поточного року.

Нагадаємо, Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за постачання озброєння з Північної Кореї. Японський уряд рішуче засудив такі дії та назвав їх порушенням безпекових резолюцій ООН.

Також Європейський Союз включив до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe). Таке рішення ЄС ухвалив за пропозицією Чехії.