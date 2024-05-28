Сикорский заявил, что в Польше готовятся к принятию нового законопроекта о санкциях против РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Bloomberg

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз должен быть пристальным к избеганию европейскими фирмами санкций, введенных против России. Он также призвал польских предпринимателей убедиться, что продукция, которую они заказывают, не нарушает санкционные ограничения.

Об этом, как сообщает TVN24, политик заявил во время совместной пресс-конференции со спецпосланником ЕС по вопросам исполнения санкций в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины Дэвидом О'Салливаном во вторник, 28 мая.

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Сикорский об обходе санкций против России европейскими компаниями

Сикорский заявил, что они с О'Салливаном обсудили тенденции обхода санкционных ограничений и разработку новых пакетов санкций, включающих новых лиц и товары, а также пути улучшения их применения.

Польский министр подчеркнул, что нельзя разрешать европейским компаниям содействовать российской экономике и оборонной промышленности, поскольку это позволяет России продолжать военные действия.

Министр призвал польских бизнесменов убедиться, что продукция, которую они заказывают, не происходят из стран, находящихся под санкциями, и подчеркнул, что обход санкций является преступлением.

"У меня есть месседж, прежде всего, нашим польским предприятиям: обход европейских санкций является преступлением", — заявил Сикорский.

Глава польского МИД также отметил, что это касается товаров, которые могут казаться не связанными с обороной, таких как сканеры или микросхемы.

"Подумайте, пожалуйста, проверьте, мы предоставляем информацию в МИД, на таможнях, Налоговой администрации, чтобы не подвергать себя и свои компании очень серьезным последствиям", — призвал министр Польши.

Он добавил, что всеобъемлющий законопроект о санкциях в связи с российской агрессией будет принят в Польше до конца текущего года.

Напомним, Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи. Японское правительство решительно осудило такие действия и назвало их нарушением резолюций ООН по безопасности.

Также Европейский Союз включил в список санкций пророссийских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe). Такое решение ЕС принял по предложению Чехии.