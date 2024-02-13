Международный день презерватива — 70% украинцев не думают о защите от СПИДа

Мероприятие в Киеве ко Дню презерватива. Фото: Новини.LIVE

Глава Представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) Ярослава Лопатина рассказала, что украинцы осведомлены о средствах контрацепции и пользуются презервативами. Граждане Украины чаще рассматривают такой вид контрацепции в качестве защиты от нежелательной беременности.

Об этом она сказала на мероприятии по случаю Международного дня контрацептивов, который состоялся в Киеве во вторник, 13 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Лопатина отметила, что украинцы практически не используют презервативы во время орального или анального секса, однако это плохо, ведь такая неосмотрительность может вызвать много инфекций.

"Лишь 30% думают о том, когда пользуются презервативом, что он предотвращает инфекции, которые передаются половым путем. В то время как другие люди об этом не думают", — отметила специалист.

Презентация ко Дню презерватива. Фото: Новини.LIVE

Распространение инфекционных заболеваний

Она добавила, что сейчас такая болезнь, как сифилис, к примеру в США, вернулась по количеству случаев заболевания на уровень 50-х годов прошлого века. В странах ЕС и европейской экономической зоны тоже есть тенденция к росту инфекций, передающихся половым путем. Ее заметили еще до начала пандемии коронавируса.

Мероприятие ко Дню презерватива. Фото: Новини.LIVE

"Мы понимаем, что у нас в стране идет война, которая вызывает большое движение и перемещение населения. Это изменение сексуального поведения на более опасное, потому что люди в это время думают о другом. Поэтому войны и вооруженные конфликты всегда негативно влияют на инфекции, передающиеся половым путем", — объяснила Лопатина.

Увеличение количества младенцев, которые больны сифилисом

Также генеральный директор Киевского областного специализированного медицинского центра, кандидат медицинских наук Татьяна Земляк отметила, что беременные женщины не успевают провериться на сифилис, отчего узнают о диагнозе очень поздно. Поэтому в Украине выросло количество младенцев с этой болезнью.

"Наше сознание должно быть сейчас гораздо шире, ведь презерватив защищает при вагинальном, оральном, анальном сексе. Поэтому, начиная с детского садика, когда есть идентификация у ребенка, что он является человеком, девочкой или мальчиком, поэтому они и должны себя защищать", — добавила Земляк.

Напомним, недавно в мире распространялась информация о вероятной новой пандемии, так называемой Болезни X. Это может произойти не скоро, однако в Украине больницы уже начали готовиться, чтобы реагировать на вероятную угрозу оперативно.

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