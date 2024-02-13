Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Международный день презерватива — 70% украинцев не думают о защите от СПИДа arrow

Международный день презерватива — 70% украинцев не думают о защите от СПИДа

13 февраля 2024 16:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Международный день презерватива — 70% украинцев не думают о защите от СПИДа
Мероприятие в Киеве ко Дню презерватива. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) Ярослава Лопатина рассказала, что украинцы осведомлены о средствах контрацепции и пользуются презервативами. Граждане Украины чаще рассматривают такой вид контрацепции в качестве защиты от нежелательной беременности.

Об этом она сказала на мероприятии по случаю Международного дня контрацептивов, который состоялся в Киеве во вторник, 13 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Какое представление имеют украинцы о презервативах

Лопатина отметила, что украинцы практически не используют презервативы во время орального или анального секса, однако это плохо, ведь такая неосмотрительность может вызвать много инфекций.

"Лишь 30% думают о том, когда пользуются презервативом, что он предотвращает инфекции, которые передаются половым путем. В то время как другие люди об этом не думают", — отметила специалист.

презентация ко дню презерватива
Презентация ко Дню презерватива. Фото: Новини.LIVE

Распространение инфекционных заболеваний

Она добавила, что сейчас такая болезнь, как сифилис, к примеру в США, вернулась по количеству случаев заболевания на уровень 50-х годов прошлого века. В странах ЕС и европейской экономической зоны тоже есть тенденция к росту инфекций, передающихся половым путем. Ее заметили еще до начала пандемии коронавируса.

презентация ко дню презерватива
Мероприятие ко Дню презерватива. Фото: Новини.LIVE

"Мы понимаем, что у нас в стране идет война, которая вызывает большое движение и перемещение населения. Это изменение сексуального поведения на более опасное, потому что люди в это время думают о другом. Поэтому войны и вооруженные конфликты всегда негативно влияют на инфекции, передающиеся половым путем", — объяснила Лопатина.

Увеличение количества младенцев, которые больны сифилисом

Также генеральный директор Киевского областного специализированного медицинского центра, кандидат медицинских наук Татьяна Земляк отметила, что беременные женщины не успевают провериться на сифилис, отчего узнают о диагнозе очень поздно. Поэтому в Украине выросло количество младенцев с этой болезнью.

"Наше сознание должно быть сейчас гораздо шире, ведь презерватив защищает при вагинальном, оральном, анальном сексе. Поэтому, начиная с детского садика, когда есть идентификация у ребенка, что он является человеком, девочкой или мальчиком, поэтому они и должны себя защищать", — добавила Земляк.

Напомним, недавно в мире распространялась информация о вероятной новой пандемии, так называемой Болезни X. Это может произойти не скоро, однако в Украине больницы уже начали готовиться, чтобы реагировать на вероятную угрозу оперативно.

Также мы писали, что в США 29-летний шеф-повар скончался от редкой инфекции, которая поразила его легкие. Сначала его госпитализировали в медучреждение с симптомами гриппа.

Украина
ВИЧ
СПИД
врачи
инфекции
контрацепция
презерватив
сифилис

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме