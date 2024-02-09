У легенях утворились діри — у США чоловік помер від рідкісної інфекції

Лікарі під час операції. Фото: УП

У США 29-річний шеф-кухар помер від рідкісної інфекції бластомікоз, яка вразила його легені. Спершу його доставили до лікарні з симптомами грипу.

Про це повідомляє The Science Time.

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Нещодавно у штаті Мічиган молодого шеф-кухаря доставили до лікарні зі звичайними симптомами грипу. Лікарі під'єднали пацієнта до апарату життєзабезпечення та ввели у стан медикаментозної коми. Однак під час обстеження виявили незвичайну, доволі рідкісну інфекцію легень, яку викликає грибок Blastomyces.

Зазначається, що грибок потрапляє в легені людини, яка вдихнула його дрібні спори. Перші симптоми бластомікозу зазвичай проявляються аж через три тижні, а то й через три місяці після того, як людина заразилася.

Цей гриб живе у вологому ґрунті та неорганічних матеріалах, які розкладаються, наприклад, у деревині та листі.

Які симптоми бластомікозу

Симптоми цієї інфекції досить поширені та схожі на симптоми інших легеневих хвороб та грипу, зокрема:

лихоманка,

кашель,

задишка,

нічна пітливість,

м’язові болі або біль у суглобах,

втрата ваги,

біль у грудях, ребрах або спині,

надзвичайна втома,

пухирі, виразки та горбки на шкірі.

Як лікувати бластомікоз

Лікарі кажуть, що бластомікоз може поширюватися з легень на інші ділянки тіла, зокрема шкіру, кістки, суглоби та центральну нервову систему, в тому числі головний і спинний мозок. А у тих, хто має слабкий імунітет хвороба прогресує надзвичайно швидко.

Зазвичай, таку хворобу лікують протигрибковими препаратами. Курс лікування може тривати від шести місяців до року, все залежить від стану людини.

Як відомо, стан померлого чоловіка був критичним, адже хвороба настільки вразила його легені, що у них виднілись діри.

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