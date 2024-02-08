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В Івано-Франківську штучний інтелект вперше в Україні допоміг виявити туберкульоз

8 лютого 2024 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Івано-Франківську штучний інтелект вперше в Україні допоміг виявити туберкульоз
Виявлення туберкульозу завдяки сучасному обладнанню в Івано-Франківську. Фото: ZAXID.NET
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Івано-Франківську почали вперше в Україні визначати туберкульоз в людини, використовуючи штучний інтелект. Для цього потрібен блок розширення EX-mobile зі штучним інтелектом, який отримав Івано-Франківський фтизіопульмонологічний центр.

Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в четвер, 8 лютого, у Facebook.

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Як працює штучний інтелект для виявлення туберкульозу в людини

Радуцький пояснив, що блок, який має штучний інтелект, може автоматично проводити діагностику під час рентген-обстеження грудної клітки. 

"Ураження легень зображуються у вигляді теплових карт і контурів. Також визначається ймовірність ураження від 0 до 100%. Також програма узагальнює результати та локалізацію джерела. Як наслідок, скринінг пацієнтів займатиме менше часу, що дозволить лікарю швидше обробляти результати обстежень", — запевнив посадовець.

в івано-франківську виявляють туберкульоз за допомогою штучного інтелекту
Виявлення туберкульозу завдяки сучасному обладнанню в Івано-Франківську. Фото: Михайло Радуцький

За його словами, до початку повномасштабної війни Україна була на одному з перших місць за темпами поширення туберкульозу в Європі. Вже під час широкомасштабного вторгнення ситуація стала гіршою, оскільки немає можливості проводити таку кількість обстежень, яка проводилася раніше.

в івано-франківську виявляють туберкульоз за допомогою штучного інтелекту
Виявлення туберкульозу завдяки сучасному обладнанню в Івано-Франківську. Фото: Михайло Радуцький

Чи може ШІ самостійно встановлювати діагноз 

Проте, як наголосив чиновник, штучний інтелект може виявляти туберкульоз, проте лише лікар має право ставити діагноз. 

"Тому вкрай важливо своєчасно виявити захворювання завдяки ранній діагностиці. Наразі у закладі налагоджують роботу обладнання, щоб проводити масові рентген-дослідження та допомогти медикам встановлювати діагнози", — зауважив Радуцький.

в івано-франківську виявляють туберкульоз за допомогою штучного інтелекту
Виявлення туберкульозу завдяки сучасному обладнанню в Івано-Франківську. Фото: Михайло Радуцький

Наразі автоматизована оборобка діагностичних даних використовується в декількох десятках країн світу. Тому тепер українці теж матимуть змогу робити обстеження, використовуючи сучасні технології. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 2023 рік на Одещині вісім тисяч людей пройшли лікування від онкології. За словами медиків, в Україні діагностика, період подолання хвороби та реабілітації є безоплатним, адже ці витрати покриває державний бюджет.

Також раніше у світі почали говорити про нову пандемію та називали її хворобою X. Проте представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт відповів, чи може ця хвороба вплинути на мобілізаційний процес в Україні та надавати хворим відстрочку. 

хвороба
штучний інтелект
Івано-Франківськ
Михайло Радуцький
люди
діагностика
туберкульоз

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