В Ивано-Франковске искусственный интеллект впервые в Украине помог выявить туберкулез

Выявление туберкулеза благодаря современному оборудованию в Ивано-Франковске. Фото: ZAXID.NET

В Ивано-Франковске начали впервые в Украине определять туберкулез у человека, используя искусственный интеллект. Для этого нужен блок расширения EX-mobile с искусственным интеллектом, который получил Ивано-Франковский фтизиопульмонологический центр.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в четверг, 8 февраля, в Facebook.

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Радуцкий объяснил, что блок, который имеет искусственный интеллект, может автоматически проводить диагностику во время рентген-обследования грудной клетки.

"Поражение легких изображается в виде тепловых карт и контуров. Также определяется вероятность поражения от 0 до 100%. Также программа обобщает результаты и локализацию источника. Как следствие, скрининг пациентов будет занимать меньше времени, что позволит врачу быстрее обрабатывать результаты обследований", — заверил чиновник.

Выявление туберкулеза благодаря современному оборудованию в Ивано-Франковске. Фото: Михаил Радуцкий

По его словам, до начала полномасштабной войны Украина была на одном из первых мест по темпам распространения туберкулеза в Европе. Уже во время широкомасштабного вторжения ситуация стала хуже, поскольку нет возможности проводить такое количество обследований, которое проводилось раньше.

Выявление туберкулеза благодаря современному оборудованию в Ивано-Франковске. Фото: Михаил Радуцкий

Может ли ИИ самостоятельно устанавливать диагноз

Однако, как отметил чиновник, искусственный интеллект может выявлять туберкулез, однако только врач имеет право ставить диагноз.

"Поэтому крайне важно своевременно выявить заболевание благодаря ранней диагностике. Сейчас в заведении налаживают работу оборудования, чтобы проводить массовые рентген-исследования и помочь медикам устанавливать диагнозы", — добавил Радуцкий.

Выявление туберкулеза благодаря современному оборудованию в Ивано-Франковске. Фото: Михаил Радуцкий

В настоящее время автоматизированная обработка диагностических данных используется в нескольких десятках стран мира. Поэтому теперь украинцы тоже смогут делать обследования, используя современные технологии.

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