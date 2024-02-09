В легких образовались дыры — в США мужчина умер от редкой инфекции

Врачи во время операции. Фото: УП

В США 29-летний шеф-повар умер от редкой инфекции бластомикоз, которая поразила его легкие. Сначала его доставили в больницу с симптомами гриппа.

Об этом сообщает The Science Time.

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Недавно в штате Мичиган молодого шеф-повара доставили в больницу с обычными симптомами гриппа. Врачи подключили пациента к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние медикаментозной комы. Однако при обследовании обнаружили необычную, довольно редкую инфекцию легких, которую вызывает грибок Blastomyces.

Отмечается, что грибок попадает в легкие человека, вдохнувшего его мелкие споры. Первые симптомы бластомикоза обычно проявляются через три недели, а то и через три месяца после того, как человек заразился.

Этот гриб живет во влажной почве и неорганических материалах, разлагаемых, например, в древесине и листьях.

Какие симптомы бластомикоза

Симптомы этой инфекции довольно распространены и похожи на симптомы других легочных болезней и гриппа, в частности:

лихорадка,

кашель,

одышка,

ночная потливость,

мышечные боли или боли в суставах,

потеря веса,

боль в груди, ребрах или спине,

чрезвычайная усталость,

волдыри, язвы и бугорки на коже.

Как лечить бластомикоз

Врачи говорят, что бластомикоз может распространяться с легких на другие участки тела, в частности кожу, кости, суставы и центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг. А у тех, кто имеет слабый иммунитет, болезнь прогрессирует чрезвычайно быстро.

Обычно такую болезнь лечат противогрибковыми препаратами. Курс лечения может занять от шести месяцев до года, все зависит от состояния человека.

Как известно, состояние умершего мужчины было критическим, ведь болезнь настолько поразила его легкие, что у них виднелись дыры.

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