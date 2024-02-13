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Міжнародний день презерватива — 70% українців не думають про захист від СНІД

13 лютого 2024 16:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міжнародний день презерватива — 70% українців не думають про захист від СНІД
Захід у Києві до Дня презерватива. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова Представництва Фонду АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) Ярослава Лопатіна розповіла, що українці обізнані про засоби контрацепції та користуються презервативами. Громадяни України частіше розглядають такий вид контрацепції як захист від небажаної вагітності.

Про це вона сказала на заході з нагоди Міжнародного дня контрацептивів, який відбувся в Києві, у вівторок, 13 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Яке уявлення мають українці про презервативи

Лопатіна наголосила, що українці практично не використовують презервативи під час орального або анального сексу, проте це погано, адже така необачність може викликати багато інфекцій. 

"Лише 30% думають про те, коли користуються презервативом, що він запобігає інфекціям, які передаються статевим шляхом. В той час, як інші люди про це не думають", — зазначила фахівець.

презентація до дня презерватива
Презентація до Дня презерватива. Фото: Новини.LIVE

Поширення інфекційних хвороб

Вона додала, що наразі така хвороба, як сифіліс, до прикладу, в США, повернулася за кількістю випадків захворювання на рівень 50-х років минулого століття. В країнах ЄС та європейської економічної зони теж є тенденція до зростання інфекцій, що передаються статевим шляхом. Її помітили ще до початку пандемії коронавірусу. 

презентація до дня презерватива
Захід до Дня презерватива. Фото: Новини.LIVE

"Ми розуміємо, що в нас в країні йде війна, яка викликає великий рух та переміщення населення. Це зміна сексуальної поведінки на більш небезпечну, тому що люди в цей час думають про інше. Тому війни і збройні конфлікти завжди негативно впливають на інфекції, що передаються статевим шляхом", — пояснила Лопатіна.

Збільшення кількості немовлят, які хворі на сифіліс

Також генеральна директорка Київського обласного спеціалізованого медичцного центру, кандидатка медичних наук Тетяна Земляк зауважила, що вагітні жінки не встигають перевіритися на сифіліс, тому дізнаються про діагноз дуже пізно. Тому в Україні зросла кількість немовлят з цією хворобою. 

"Наша свідомість повинна бути зараз набагато ширшою, адже презерватив захищає при вагінальному, оральному, анальному сексах. Тому починаючи з дитячого садочку, коли є ідентифікація у дитини, що вона є людиною, дівчинкою або хлопчиком, тому вони і повинні себе захищати", — додала Земляк. 

Нагадаємо, нещодавно у світі поширювалася інформація про ймовірну нову пандемію, називаючи її так званою Хворобою X. Це може статися не скоро, проте в Україні лікарні вже почали готуватися, аби реагувати на ймовірну загрозу оперативно. 

Також ми писали, що в США 29-річний шеф-кухар помер від рідкісної інфекції, що вразила його легені. Спочатку його шпиталізували до медзакладу з симптомами грипу. 

Україна
ВІЛ
СНІД
лікарі
інфекції
контрацепція
презерватив
сифіліс

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