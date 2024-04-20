Минобороны Великобритании обвиняют в задержке 450 млн фунтов помощи для Украины

Украинские военнослужащие стреляют из зенитной установки на передовой. Фото иллюстративное: EPA-EFE

Министерство обороны Великобритании обвиняется в медленной работе. Причиной стала задержка более половины из 900 млн фунтов стерлингов для помощи Украины.

Об этом сообщает The Guardian в субботу, 20 апреля.

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Международный фонд для Украины под руководством Великобритании насчитывает девять стран-доноров. Критики утверждают, что поставка оружия на передовую была очень медленной.

Из 900 млн фунтов стерлингов, пожертвованных правительствами девяти стран за последние два года, из которых 500 млн фунтов стерлингов поступило от Великобритании, лишь 404 млн фунтов стерлингов было выделено или потрачено из-за бюрократических проволочек с оформлением контрактов.

Министры признали, что часть военного оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года.

Представители Минобороны Великобритании говорят, что задержки были вызваны необходимостью оценить каждую из множества оборонных компаний, подавшихся на тендер по контрактам. Джон Хили, теневой министр обороны, обвинил Минобороны Великобритании в том, что оно слишком медленное.

"Великобритания едина в поддержке Украины и против российской агрессии", — заявил он.

Поскольку Россия ужесточает свои нападения на Украину, ее союзники должны ускорить военную поддержку, считает Джон Хили.

"В этом году может произойти смена правительства на лейбористов, но не будет изменений в решимости Великобритании поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и преследовать Владимира Путина за его военные преступления", — добавил он.

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины после вторжения России. Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны Великобритании от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Деньги выделили Дания (133 млн фунтов), Исландия (3 млн фунтов), Литва (5 млн фунтов), Нидерланды (110 млн фунтов), Норвегия (119 млн фунтов), Швеция (26 млн фунтов), Австралия (26 млн фунтов) и Новая Зеландия (4 млн фунтов).

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс активно пытался привлечь больше стран, но результаты фонда по распределению наличных денег могут отпугнуть потенциальных доноров.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние недели откровенно высказывался о негативном влиянии на линию фронта замедления поставок западного оружия.

"Международный фонд для Украины под руководством Великобритании является крупнейшим фондом в своем роде и регулярно поставляет оружие для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины, включая возможности ПВО, беспилотники и оборудование для разминирования", — подчеркнул представитель Минобороны Великобритании.

Недавно мы сообщали, что в Великобритании произошел взрыв на заводе военного оружия.

Также мы писали, что Великобритания выделит Украине 280 млн евро на закупку и производство артиллерийских снарядов.