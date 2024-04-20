Міноборони Великобританії звинувачують у затримці 450 млн фунтів допомоги для України

Українські війковослужбовці стріляють із зенітної гармати на передовій. Фото ілюстративне: EPA-EFE

Міністерство оборони Великобританії звинувачують у повільній роботі. Причиною стала затримка більш ніж половини з 900 млн фунтів стерлінгів для допомоги України.

Про це повідомляє The Guardian у суботу, 20 квітня.

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Міжнародний фонд для України під керівництвом Великобританії нараховує дев'ять країн-донорів. Критики стверджують, що постачання зброї на передову було вкрай повільним.

З 900 млн фунтів стерлінгів, пожертвуваних урядами дев'яти країн за останні два роки, з яких 500 млн фунтів стерлінгів надійшло від Великобританії, лише 404 млн фунтів стерлінгів було виділено або витрачено через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Міністри визнали, що частина військового обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року.

Представники Міноборони Великобританії кажуть, що затримки були спричинені необхідністю оцінити кожну з великої кількості оборонних компаній, які подалися на тендер по контрактам. Джон Хілі, тіньовий міністр оборони, звинуватив Міноборони Великобританії в тому, що воно надто "повільне".

"Великобританія єдина у підтримці України та проти російської агресії", — заявив він.

Оскільки Росія посилює свої напади на Україну, її союзники повинні прискорити військову підтримку, вважає Джон Хілі.

"Цього року може відбутися зміна уряду на лейбористів, але не буде змін у рішучості Великобританії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та переслідувати Володимира Путіна за його військові злочини", — додав він.

Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для України після вторгнення Росії. Його було розроблено як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони Великобританії від імені виконавчої комісії, що складається з Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Гроші виділили Данія (133 млн фунтів), Ісландія (3 млн фунтів), Литва (5 млн фунтів), Нідерланди (110 млн фунтів), Норвегія (119 млн фунтів), Швеція (26 млн фунтів), Австралія (26 млн фунтів) і Нова Зеландія (4 млн фунтів).

Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс активно намагався залучити більше країн, але результати фонду по розподілу готівки можуть відлякати потенційних донорів.

Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями відверто висловлювався про негативний вплив на лінію фронту уповільнення поставок західної зброї.

"Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії є найбільшим фондом у своєму роді та регулярно постачає зброю для задоволення найнагальніших потреб України, включаючи можливості ППО, безпілотники та обладнання для розмінування", — наголосив представник Міноборони Великобританії.

Нещодавно ми повідомляли, що у Великій Британії стався вибух на заводі військової зброї.

Також ми писали, що Великобританія виділить Україні 280 млн євро на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів.