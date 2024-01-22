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Минобороны Украины работает над организацией закупок с НАТО

22 января 2024 07:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минобороны Украины работает над организацией закупок с НАТО
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков и советник посольства США Кристиан Мур. Фото: Минобороны
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков провел встречу с политическим советником американского посольства в Киеве Кристианом Муром. На этой встрече Клименков обсудил последние достижения Минобороны в сфере реформирования системы закупок оборудования с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Сообщается, что Минобороны приняло решение разделить процессы формирования политики закупок и их реализации, следуя стандартам НАТО. 

В рамках структуры министерства был создан новый Департамент политики закупок, который занимается разработкой политики. Отдельные агентства — "Государственный оператор тыла" и "Агентство оборонных закупок" — теперь ответственны за сам процесс закупок.

Клименков акцентировал внимание на том, что Минобороны стремится усовершенствовать совместимость с НАТО в вопросах управления закупками, бюджетного процесса, а также внедрения принципов добродетели и развития институтов.

"Сотрудничество со странами НАТО это уникальная возможность привлечь передовой военный опыт и интегрировать его в нашу собственную оборонную систему. Мы стремимся к совершенствованию стандартов и повышению квалификации наших военнослужащих, а также к укреплению оборонной мощи страны", — говорит Клименков.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименко
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков. Фото: Минобороны

Напомним, ранее Бауэр заявил, что Североатлантический Альянс готов к возможному нападению со стороны страны-агрессора России. По его словам, в стратегии и планах блока описаны две опасности. Это — Россия и террористические группы.

Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024. Они станут самыми большими за последние десятки лет.

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