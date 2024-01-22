Міноборони України працює над організацією закупівель із НАТО
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч із політичним радником американського посольства у Києві Крістіаном Муром. На цій зустрічі Кліменков обговорив останні досягнення Міноборони у сфері реформування системи закупівель обладнання з НАТО.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Україна веде переговори зі США щодо закупівлі з НАТО
Повідомляється, що Міноборони ухвалило рішення розділити процеси формування політики закупівель та їх реалізації, дотримуючись стандартів НАТО.
У рамках структури міністерства було створено новий Департамент політики закупівель, що займається розробкою політики. Окремі агентства — "Державний оператор тилу" та "Агентство оборонних закупівель" — тепер відповідальні за сам процес закупівель.
Кліменков наголосив на тому, що Міноборони прагне удосконалити сумісність з НАТО у питаннях управління закупівлями, бюджетного процесу, а також запровадження принципів чесноти та розвитку інститутів.
"Співпраця з країнами НАТО — це унікальна можливість залучити передовий військовий досвід та інтегрувати його у нашу власну оборонну систему. Ми прагнемо вдосконалення стандартів та підвищення кваліфікації наших військовослужбовців, а також зміцнення оборонної могутності країни", — говорить Кліменков.
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