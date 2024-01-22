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Міноборони України працює над організацією закупівель із НАТО

22 січня 2024 07:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міноборони України працює над організацією закупівель із НАТО
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков та радник посольства США Крістіан Мур. Фото: Міноборони
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч із політичним радником американського посольства у Києві Крістіаном Муром. На цій зустрічі Кліменков обговорив останні досягнення Міноборони у сфері реформування системи закупівель обладнання з НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Повідомляється, що Міноборони ухвалило рішення розділити процеси формування політики закупівель та їх реалізації, дотримуючись стандартів НАТО.

У рамках структури міністерства було створено новий Департамент політики закупівель, що займається розробкою політики. Окремі агентства — "Державний оператор тилу" та "Агентство оборонних закупівель" — тепер відповідальні за сам процес закупівель.

Кліменков наголосив на тому, що Міноборони прагне удосконалити сумісність з НАТО у питаннях управління закупівлями, бюджетного процесу, а також запровадження принципів чесноти та розвитку інститутів.

"Співпраця з країнами НАТО — це унікальна можливість залучити передовий військовий досвід та інтегрувати його у нашу власну оборонну систему. Ми прагнемо вдосконалення стандартів та підвищення кваліфікації наших військовослужбовців, а також зміцнення оборонної могутності країни", — говорить Кліменков.

Заступник міністра оборони Дмитро Клименко
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. Фото: Міноборони

Раніше Бауер заявив, що Північноатлантичний Альянс готовий до можливого нападу з боку країни-агресора Росії. За його словами, у стратегії та планах блоку описано дві небезпеки. Це Росія та терористичні групи.

Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.

США
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війна в Україні

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