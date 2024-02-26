Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Минобороны заключило первый контракт со шведским производителем arrow

Минобороны заключило первый контракт со шведским производителем

26 февраля 2024 19:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Минобороны заключило первый контракт со шведским производителем
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Министерство Обороны Украины
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем. Соглашение поможет улучшить обеспечение и боеспособность Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны Украины.

Контракт был подписан во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Что даст Украине подписанное со Шведским производителем соглашение

В Минобороны сообщают, что подписание соглашения стало возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках Соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было заключено на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил на встрече, что сотрудничество с европейским производителем существенно улучшит боеспособность украинской армии.

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова заявила, что подписанное соглашение является первым шагом к реализации многих проектов с иностранными коллегами для обеспечения потребностей Вооруженных сил.

Сотрудничество с иностранными партнерами позволит Украине ускорить развитие собственного агентства, опираясь на лучший европейский опыт.

Благодаря согласованному плану в Стокгольме Украина может присоединиться к шведским закупкам уже сейчас.

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках Соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было подписано на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Напомним, 21 февраля Швеция предоставила Украине самый большой за время полномасштабного вторжения пакет военной помощи. Благодаря этому бюджет Минобороны вырастет на 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).

20 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление о создании логистического пункта для получения международной военной помощи. Кроме синхронизации в предоставлении вооружения, учета, мониторинга и контроля наладится логистический процесс.

Минобороны
оружие
ВСУ
Швеция
Министерство обороны
война в Украине
контракт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024
Новость с видео

21:56Россияне использовали ракету "Циркон" во время последней атаки на Киев — что о ней известно

Актуальное по теме