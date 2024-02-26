Минобороны заключило первый контракт со шведским производителем

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Министерство Обороны Украины

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем. Соглашение поможет улучшить обеспечение и боеспособность Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны Украины.

Контракт был подписан во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Что даст Украине подписанное со Шведским производителем соглашение

В Минобороны сообщают, что подписание соглашения стало возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках Соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было заключено на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил на встрече, что сотрудничество с европейским производителем существенно улучшит боеспособность украинской армии.

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова заявила, что подписанное соглашение является первым шагом к реализации многих проектов с иностранными коллегами для обеспечения потребностей Вооруженных сил.

Сотрудничество с иностранными партнерами позволит Украине ускорить развитие собственного агентства, опираясь на лучший европейский опыт.

Благодаря согласованному плану в Стокгольме Украина может присоединиться к шведским закупкам уже сейчас.

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках Соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было подписано на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Напомним, 21 февраля Швеция предоставила Украине самый большой за время полномасштабного вторжения пакет военной помощи. Благодаря этому бюджет Минобороны вырастет на 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).

20 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление о создании логистического пункта для получения международной военной помощи. Кроме синхронизации в предоставлении вооружения, учета, мониторинга и контроля наладится логистический процесс.