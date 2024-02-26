Міноборони уклало перший контракт зі шведським виробником

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: Міністерство Оборони України

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Угода допоможе покращити забезпечення та боєздатність Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства Оборони України.

Контракт було підписано під час візиту в Україну міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Що дасть Україні підписана зі Шведським виробником угода

У Міноборони повідомляють, що підписання угоди стало можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, що була укладена під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Заступник міністра оборони України Дмитро Клименков зазначив на зустрічі, що співпраця із європейським виробником суттєво покращить боєздатність українського війська.

Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова заявила, що підписана угода є першим кроком до реалізації багатьох проєктів з іноземними колегами задля забезпечення потреб Збройних сил.

Співпраця з іноземними партнерами дасть Україні можливість пришвидшити розбудову власної агенції спираючись на кращий європейський досвід.

Завдяки погодженому плану у Стокгольмі, Україна може приєднатися до шведських закупівель вже зараз.

Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, яка була підписана під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Нагадаємо, 21 лютого Швеція надала Україні найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет військової допомоги. Завдяки цьому, бюджет Міноборони зросте на 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 683 мільйонів доларів США).

Додамо, 20 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення логістичного пункту для отримання міжнародної військової допомоги. Окрім синхронізації у наданні озброєння, обліку, моніторингу та контролю, налагодиться логістичний процес.