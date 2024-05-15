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Минобороны обновило меню для военных — какими "деликатесами" порадуют бойцов

15 мая 2024 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минобороны обновило меню для военных — какими "деликатесами" порадуют бойцов
Военный во время обеда. Фото: прессцентр ОК "Север"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство обороны Украины внесло изменения в Каталог питания военных Вооруженных сил Украины. Предложения рассмотрели с "Государственным оператором тыла", который с учетом изменений уже объявил закупки продуктов для защитников на второе полугодие.

Об этом сообщает Минобороны в среду, 15 мая.

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Что изменилось в питании ВСУ

"Наши военные — ключевой фактор обороны страны. Сбалансированное питание гарантирует их боевую готовность и способность выполнять задачи в любых условиях. Изменения в каталоге еще раз доказывают нашу цель обеспечить качественными продуктами ВСУ", — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Изменения, прежде всего, направлены на улучшение качества питания бойцов. В список добавили различные виды специй, круп, рыбы и консервов. Также частично заменят консервированные фрукты свежими.

К определенным категориям продуктов добавили следующие требования:

  • мука, макароны, рыбные консервы и колбасы — самые качественные;
  • рыба будет поставляться без головы, чтобы снизить цену за количество продукта;
  • расширили список процентов жирности кисломолочных товаров.

Какие продукты убрали из питания военных

В свою очередь некоторые продукты, такие как крупа саго, осетр и спаржа, убрали из каталога, поскольку их редко заказывали, и ограничения на количество товаров на одного военного сужали возможности заказа других популярных продуктов.

"Мы добавили важные позиции, которые напрямую влияют на вкусовые свойства блюд. В то же время убрали некоторые "экзотические" позиции, которые сужают возможности заказа мяса, молочных продуктов или других товаров из-за ограничений в сумме добычи на одного солдата", — рассказала директор по управлению закупками ГОТ Виктория Виноградова.

Напомним, что недавно экс-председатель Луганской ОГА Георгий Тука раскритиковал питание ВСУ. По его словам, из-за непрофессиональных действий главы "Государственного оператора тыла" военные вынуждены питаться за свой счет.

Также мы писали, что изменился и порядок получения протезов военными. Теперь защитники смогут быстрее получить высокотехнологичные протезы и ортезы, финансируемые государством.

Минобороны
питание
ВСУ
продукты
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меню
война в Украине
війна

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