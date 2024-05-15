Міноборони оновило меню для військових — якими "делікатесами" потішать бійців

Військовий під час обіду. Фото: пресцентр ОК "Північ"

Міністерство оборони України внесло зміни до Каталогу харчування військових Збройних сил України. Пропозиції розглянули з "‎Державним оператором тилу", який з врахуванням змін вже оголосив закупівлі продуктів для захисників на друге півріччя.

Про це повідомляє Міноборони в середу, 15 травня.

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Що змінилося в харчуванні ЗСУ

"Наші військові — ключовий фактор оборони країни. Збалансоване харчування гарантує їхню бойову готовність та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. Зміни в каталозі ще раз доводять нашу мету забезпечити якісними продуктами ЗСУ"‎, — наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зміни насамперед спрямовані на покращення якості харчування бійців. До переліку додали різні види спецій, круп, риби та консервів. Також дещо замінять консервовані фрукти свіжими

До певних категорій продуктів додали такі вимоги:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси — найякісніші;

риба поставлятиметься без голови, щоб зменшити ціну за кількість продукту;

розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Які продукти прибрали з харчування військових

Своєю чергою деякі продукти, такі як крупа саго, осетр і спаржа, прибрали з каталогу, оскільки їх рідко замовляли, і обмеження на кількість товарів на одного військового звужували можливості замовлення інших популярних продуктів.

"Ми додали важливі позиції, які напряму впливають на смакові властивості страв. Водночас видалили деякі "екзотичні" позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата", — розповіла директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Нагадаємо, що нещодавно ексголова Луганської ОДА Георгій Тука розкритикував харчування ЗСУ. За його словами, через непрофесійні дії очільника "Державного оператора тилу" військові змушені харчуватися власним коштом.

Також ми писали, що змінився й порядок отримання протезів військовими. Тепер захисники матимуть можливість швидше отримати високотехнологічні протези та ортези, фінансовані державою.