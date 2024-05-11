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Кабмін змінив порядок отримання протезів військовими

11 травня 2024 09:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кабмін змінив порядок отримання протезів військовими
Військовий проходить реабілітацію. Фото: Львівська міська рада
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Тепер військові матимуть можливість швидше отримати високотехнологічні протези та ортези, фінансовані державою, включаючи протези рук зі штучним джерелом енергії та більш функціональні протези ніг. Це рішення було прийняте Кабінетом Міністрів України.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України у п'ятницю, 10 травня. 

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Військові зможуть отримувати протези швидше

До цього часу, бійці мали право на отримання таких протезів тільки після закінчення терміну служби первинного протезу, який становив три роки. Завдяки новим змінам, Фонд соціального захисту інвалідів тепер може оплачувати новий, більш функціональний та дорогий протез через рік після первинного протезування, якщо він має відмінні функціональні характеристики.

Наприклад, якщо на початковому етапі протезування військовий з ампутованою ногою отримав протез з гідравлічним коліном, лікар може порекомендувати йому протез з мікропроцесорним коліном, який працює за іншим принципом і може полегшити ходьбу та підйом по сходах.

"На першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протезу, навчилася користуватися ним. Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протезу", — пояснила радниця міністра соціальної політики Олена Кульчицька

Для вирішення проблеми, що перешкоджала військовим отримати більш ефективні протези, уряд змінив існуючий з 2020 року Порядок № 518. Це дозволить військовим, які втратили кінцівки, швидше використовувати новітні технології та повернутися до активного життя.

"Держава визначила пріоритетом відновлення військових після поранення, тому вкладає великі кошти в те, щоб забезпечити наших поранених військових сучасними протезами. У результаті нашого спілкування з учасниками бойових дій, з ветеранськими організаціями та протезними підприємствами  ми побачили потребу переглянути порядок надання таких протезів тим, хто користується первинним протезом вже 12 місяців. Ми запропонували Мінсоцполітики зняти цей бар'єр, і сьогодні своїм рішенням Кабінет Міністрів дозволив нам оперативніше забезпечувати більш функціональні протези нашим Захисникам", — зазначив генеральний директор ФСЗІ Віталій Музиченко.

Нагадаємо, нещодавно у КМДА розповіли, що в Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди. 

Раніше ми писали, що у Львові розробляють розширення програми підтримки військовослужбовців. Відтак військові зможуть безкоштовно відвідувати сеанси масажу. 

Кабінет міністрів
Мінсоцполітики
Україна
військові
війна в Україні
реабілітація

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