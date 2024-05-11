Кабмин изменил порядок получения протезов военными

Военный проходит реабилитацию. Фото: Львовский городской совет

Теперь военные смогут быстрее получить высокотехнологичные протезы и ортезы, финансируемые государством, включая протезы рук с искусственным источником энергии и более функциональные протезы ног. Это решение было принято Кабинетом Министров Украины.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины в пятницу, 10 мая.

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Военные смогут получать протезы быстрее

До этого времени бойцы имели право на получение таких протезов только по истечении срока службы первичного протеза, который составлял три года. Благодаря новым изменениям Фонд социальной защиты инвалидов теперь может оплачивать новый, более функциональный и дорогостоящий протез через год после первичного протезирования, если он имеет отличные функциональные характеристики.

Например, если на начальном этапе протезирования военный с ампутированной ногой получил протез с гидравлическим коленом, врач может порекомендовать ему протез с микропроцессорным коленом, работающим по другому принципу и облегчающим ходьбу и подъем по лестнице.

"На первом этапе важно, чтобы человек приспособился к протезу, научился пользоваться им. Эту задачу и решает первичное протезирование. И только когда культя уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез. Теперь наши защитники смогут получать протезы с дополнительными возможностями намного быстрее, не дожидаясь окончания срока эксплуатации первого протеза", — пояснила советница министра социальной политики Елена Кульчицкая

Для решения проблемы, препятствовавшей военным получить более эффективные протезы, правительство изменило существующий с 2020 года порядок № 518. Это позволит военным, потерявшим конечности, скорее использовать новейшие технологии и вернуться к активной жизни.

"Государство определило приоритетом восстановления военных после ранения, поэтому вкладывает большие средства в то, чтобы обеспечить наших раненых военных современными протезами. В результате нашего общения с участниками боевых действий, с ветеранскими организациями и протезными предприятиями мы увидели необходимость пересмотреть порядок предоставления таких протезов тем, кто пользуется первичным протезом уже 12 месяцев. Мы предложили Минсоцполитики снять этот барьер, и сегодня своим решением Кабинет Министров разрешил нам более оперативно обеспечивать более функциональные протезы нашим Защитникам", — отметил генеральный директор ФСЗИ Виталий Музыченко.

Напомним, недавно в КГГА рассказали, что в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском учреждении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.

Ранее мы писали, что во Львове разрабатывается расширение программы поддержки военнослужащих. Следовательно, военные смогут бесплатно посещать сеансы массажа.