Минюст будет судиться из-за восстановления в должности экс-чиновницы, получившей гражданство РФ

Заседание суда. Иллюстративное фото: Громадський простір

Министерство юстиции Украины будет судиться об отмене возвращения на должность бывшего должностного лица, которое, по информации СБУ, получило российское гражданство. Отмечается, что путь к восстановлению в должности экс-руководителя одного из Управлений Министерства юстиции в Киевской области открыли в Верховном Суде.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

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"9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила Постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело направлено на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.

Как экс-чиновница получила российское гражданство

Также в министерстве подчеркнули, что в материалах дела присутствуют документы, предоставленные Службой безопасности Украины. Они свидетельствуют о добровольном получении бывшим госчиновником гражданства РФ.

"В частности, по информации Службы безопасности Украины, 13 марта 2014 года должностное лицо министерства прибыло в город Ялта (АР Крым) где зарегистрировало свое место жительства. После начала временной оккупации чиновница повторно посетила Крым, где на основании ранее осуществленной регистрации получила паспорт гражданки РФ серии НОМЕР_1 (орган выдачи 900-003 ФТС РФ в Республике Крым)", — добавили в сообщении.

Кроме того, во время своего пребывания в Крыму экс-чиновница контактировала с работниками российской ФСБ.

"О дате и времени повторного рассмотрения дела в Шестом апелляционном административном суде пресс-служба Министерства юстиции уведомит дополнительно", — отметили в пресс-службе.

Скриншот сообщения из Facebook Министерства юстиции Украины

Напомним, ранее Окружной административный суд упразднил приказ Председателя Верховного Суда об отчислении судьи Богдана Львова из штата Верховного Суда 10 января. Соответственно, был частично удовлетворен иск судьи о противоправном освобождении его от должности.