Минюст будет судиться из-за восстановления в должности экс-чиновницы, получившей гражданство РФ
Министерство юстиции Украины будет судиться об отмене возвращения на должность бывшего должностного лица, которое, по информации СБУ, получило российское гражданство. Отмечается, что путь к восстановлению в должности экс-руководителя одного из Управлений Министерства юстиции в Киевской области открыли в Верховном Суде.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Что известно о суде относительно экс-чиновницы
"9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила Постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело направлено на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.
Как экс-чиновница получила российское гражданство
Также в министерстве подчеркнули, что в материалах дела присутствуют документы, предоставленные Службой безопасности Украины. Они свидетельствуют о добровольном получении бывшим госчиновником гражданства РФ.
"В частности, по информации Службы безопасности Украины, 13 марта 2014 года должностное лицо министерства прибыло в город Ялта (АР Крым) где зарегистрировало свое место жительства. После начала временной оккупации чиновница повторно посетила Крым, где на основании ранее осуществленной регистрации получила паспорт гражданки РФ серии НОМЕР_1 (орган выдачи 900-003 ФТС РФ в Республике Крым)", — добавили в сообщении.
Кроме того, во время своего пребывания в Крыму экс-чиновница контактировала с работниками российской ФСБ.
"О дате и времени повторного рассмотрения дела в Шестом апелляционном административном суде пресс-служба Министерства юстиции уведомит дополнительно", — отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее Окружной административный суд упразднил приказ Председателя Верховного Суда об отчислении судьи Богдана Львова из штата Верховного Суда 10 января. Соответственно, был частично удовлетворен иск судьи о противоправном освобождении его от должности.
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