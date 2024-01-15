Мін'юст судитиметься через поновлення на посаді ексчиновниці, яка отримала громадянство РФ

Засідання суду. Ілюстративне фото: Громадський простір

Міністерство юстиції України судитиметься щодо скасування повернення на посаду колишньої посадовиці, яка, за інформацією СБУ, отримала російське громадянство. Зазначається, що шлях до поновлення на посаді екскерівника одного з Управлінь Міністерства юстиції на Київщині відкрили у Верховному Суді.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

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"9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер справу направлено на новий розгляд в Шостий апеляційний адміністративний суд.

Як ексчиновниця отримала російське громадянство

Також в міністерстві наголосили, що в матеріалах справи присутні документи, які надала Служба безпеки України. Вони свідчать про добровільне отримання колишнім держпосадовцем громадянства РФ.

"Зокрема, за інформацією Служби безпеки України, 13 березня 2014 року посадова особа міністерства прибула до міста Ялта (АР Крим), де зареєструвала своє місце проживання. Після початку тимчасової окупації, чиновниця повторно відвідала Крим, де на підставі раніше здійсненої реєстрації отримала паспорт громадянки РФ серії НОМЕР_1 (орган видачі 900-003 ФМС РФ в Республіці Крим)", — додали у повідомленні.

Крім того, під час свого перебування в Криму, ексчиновниця контактувала з працівниками російської ФСБ.

"Про дату та час повторного розгляду справи у Шостому апеляційному адміністративному суді прес-служба Міністерства юстиції повідомить додатково", — зазначили у пресслужбі.

Скриншот допису з Facebook Міністерства юстиції України

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд скасував наказ Голови Верховного Суду про відрахування судді Богдана Львова зі штату Верховного Суду 10 січня. Відповідно, було частково задоволено позов судді про протиправне звільнення його з посади.