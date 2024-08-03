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Министр обороны США отменил соглашение о признании вины для обвиняемых в терактах 2001 года

3 августа 2024 10:39
Валерия Барановская - редактор
Остин отменил соглашения о признании вины для трех обвиняемых в терактах в США 2001 года
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

Министр обороны США Ллойд Остин отменил соглашение о признании вины для организатора терактов 11 сентября 2001 года и двух его сообщников. Соглашения могли обеспечить им пожизненное заключение, однако дело будет доведено до суда, и обвиняемым может грозить смертная казнь.

Об этом сообщило издание The guardian в субботу, 3 августа.

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Остин отменил соглашение о признании вины для предполагаемого организатора терактов, проведенных в США 11 сентября 2001 года, и двух других обвиняемых. Согласно соглашениям виновники согласились признать себя виновными в заговоре и убийстве в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

По данным Сьюзан Эскалье, осуществляющей надзор за процессом в военном трибунале, дела обвиняемых возобновили как подлежащие смертной казни.

Соглашения были заключены в среду, 31 июля, между Эскалье и тремя обвиняемыми — Халидом Шейхом Мохаммедом и двумя его сообщниками — Валидом бин Аташем и Мустафой аль-Хавсави. Адвокаты требовали для мужчин пожизненного заключения в обмен на признание вины.

"Это кратковременное соглашение было заключено через 16 лет после начала судебного преследования этих трех мужчин", — говорится в сообщении.

Отмена досудебного соглашения означает, что дело будет доведено до суда и обвиняемым может грозить смертная казнь.

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