Теракт у США у 2001 році — з'явилося нове відео обрушення веж-близнюків

Наслідки теракту у США у 2001 році. Фото ukrainianwall.com

У мережі з'явилося унікальне відео обрушення веж-близнюків під час теракту 11 вересня 2001 року в США. Відео знято японським фотографом Кей Сугімото, який опублікував його на YouTube через 23 роки.

Відео опублікували українські пабліки.

Читайте також:

Кадри руйнування веж-близнюків у США в 2001 році

У мережі з'явилися унікальні кадри теракту, який відбувся 11 вересня 2001 року в США. Тоді чотири групи терористів захопили пасажирські авіалайнери та спрямували їх на вежі-близнюки, Пентагон та Білий Дім. Ця подія стала однією із найтрагічніших і знакових не лише для американців, а й для всього світу.

Зазначається, що автор відео — японський фотограф Кей Сугімото. Кадри, зняті японцем на професійну камеру, зникли на 23 роки. Він опублікував відео на відеохостингу YouTube.

"Це кадри, які я зняв під час обвалення Світового торгового центру 11 вересня 2001 року. Знято з даху будинку 64 на вулиці Сент-Маркс-Плейс у Нью-Йорку на камеру Sony VX2000 з телеконвертером", — написав він.

Нагадаємо, коли літаки таранили вежі Світового торговельного центру, в них було приблизно 17 400 осіб. Загалом загинуло 2977 осіб (без врахування терористів-смертників), більшість — у вежах-близнюках в Нью-Йорку. На борту чотирьох літаків знаходилися 246 пасажирів і членів екіпажу. Всі вони загинули.

Нагадаємо, за декілька годин до старту першого турніру в рамках Олімпійських Ігор-2024 у Парижі оголошено терористичну загрозу. Поліція оточила підходи до стадіону "Парк де Пренс" та прилеглі вулиці.

Раніше ми писали, що в американському місті Камден прогримів вибух на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, який виробляє оборонну продукцію. Щонайменше двоє людей отримали поранення, ще одна людина зникла безвісти.