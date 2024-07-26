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Через 23 роки зʼявилось відео руйнування веж-близнюків під час теракту у США 2001 році

26 липня 2024 21:35
Валерія Барановська - редактор
Теракт у США у 2001 році — з'явилося нове відео обрушення веж-близнюків
Наслідки теракту у США у 2001 році. Фото ukrainianwall.com
Валерія Барановська - редактор

У мережі з'явилося унікальне відео обрушення веж-близнюків під час теракту 11 вересня 2001 року в США. Відео знято японським фотографом Кей Сугімото, який опублікував його на YouTube через 23 роки.

Відео опублікували українські пабліки. 

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Кадри руйнування веж-близнюків у США в 2001 році

У мережі з'явилися унікальні кадри теракту, який відбувся 11 вересня 2001 року в США. Тоді чотири групи терористів захопили пасажирські авіалайнери та спрямували їх на вежі-близнюки, Пентагон та Білий Дім. Ця подія стала однією із найтрагічніших і знакових не лише для американців, а й для всього світу.

Зазначається, що автор відео — японський фотограф Кей Сугімото. Кадри, зняті японцем на професійну камеру, зникли на 23 роки. Він опублікував відео на відеохостингу YouTube.

"Це кадри, які я зняв під час обвалення Світового торгового центру 11 вересня 2001 року. Знято з даху будинку 64 на вулиці Сент-Маркс-Плейс у Нью-Йорку на камеру Sony VX2000 з телеконвертером", — написав він.

Нагадаємо, коли літаки таранили вежі Світового торговельного центру, в них було приблизно 17 400 осіб. Загалом загинуло 2977 осіб (без врахування терористів-смертників), більшість — у вежах-близнюках в Нью-Йорку. На борту чотирьох літаків знаходилися 246 пасажирів і членів екіпажу. Всі вони загинули.

Нагадаємо, за декілька годин до старту першого турніру в рамках Олімпійських Ігор-2024 у Парижі оголошено терористичну загрозу. Поліція оточила підходи до стадіону "Парк де Пренс" та прилеглі вулиці.

Раніше ми писали, що в американському місті Камден прогримів вибух на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, який виробляє оборонну продукцію. Щонайменше двоє людей отримали поранення, ще одна людина зникла безвісти. 

США теракт відео Білий дім

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